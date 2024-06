(Québec) Christian Dubé espère arriver à déployer 500 travailleurs de la santé sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais pour éteindre les feux dans le réseau, cet été. Par ailleurs, c’est une « question de jours » avant que les premiers soignants débarquent, assure le ministre.

« On m’a dit que les embauches seraient signées au plus tard demain [le 20 juin], comme on avait convenu », a fait valoir le ministre de la Santé, à son arrivée au conseil des ministres. Les premières cohortes seront déployées sur le terrain dans la dernière semaine de juin, a-t-il ajouté.

La Côte-Nord recevra les premiers travailleurs, puis l’Abitibi-Témiscamingue et ensuite l’Outaouais. « C’est une question de jours », a assuré le ministre.

La Presse rapportait mardi que les établissements de la Côte-Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue n’avaient toujours aucune idée du moment où ils accueilleront des premiers travailleurs de l’équipe volante, ni même leur nombre. « On a reçu 1200 curriculum vitæ », s’est défendu le ministre, affirmant que les équipes du Ministère passent actuellement en revue les candidatures reçues.

« Je ne vous dis pas qu’il y a 1200 personnes qui se qualifient », a-t-il nuancé.

Or, le ministre de la Santé a révélé qu’il s’attend à ce que quelque 500 travailleurs soient déployés dès cet été. Des cohortes d’une quarantaine d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires se relayeront, a-t-il indiqué.

« Lorsqu’on a une cohorte de 40 ou 50 personnes qui va sur la Côte-Nord, on doit s’assurer qu’il y a une cohorte qui peut les relayer 10 ou 15 jours plus tard », a soutenu le ministre.

Des fils à attacher, dit la CSN

Malgré le renouvellement des conventions collectives, Québec doit malgré tout conclure une entente distincte avec les syndicats pour « les modalités d’application particulières » de l’équipe volante.

« En somme, les conditions salariales et avantages sont déjà déterminés par la nouvelle convention collective négociée et signée avec le Front commun », a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un courriel à La Presse. Christian Dubé a déjà affirmé que les travailleurs de l’équipe volante toucheront notamment une prime de 100 $ par jour, en plus des primes offertes dans les régions touchées.

Le gouvernement Legault a, à maintes reprises, déclaré que la création de l’équipe volante a été rendue possible en vertu des nouveaux leviers sur la mobilité, négociés dans les dernières conventions collectives signées avec la FTQ et la CSN. La FIQ ne fait d’ailleurs pas partie de l’offensive puisque le syndicat d’infirmières n’a toujours pas de contrat de travail.

Or, il reste des fils à attacher, selon la FSSS-CSN. « Il y a d’autres modalités qu’on doit convenir qui n’existent tout simplement pas », a exprimé le président Réjean Leclerc.

Il affirme que le MSSS a présenté une première proposition « incomplète » mardi seulement alors que le syndicat « est en demande » depuis la mi-mai.

M. Leclerc note que l’arrivée de travailleurs de l’extérieur avec de meilleures conditions pourrait avoir un effet démobilisateur sur le personnel en place.

« Il ne faudrait pas qu’ils soient tentés de quitter la région pour revenir par le biais de l’équipe volante, il ne faut rien tenir pour acquis, et ça, le gouvernement n’est pas là du tout. On essaie d’inclure [des modalités] pour ne pas qu’on déshabille Pierre pour habiller Paul », plaide M. Leclerc.

Le MSSS assure que la négociation d’une entente distincte « ne repousse en rien la plage visée pour le déploiement de l’équipe volante sur le terrain » puisque les conditions seront appliquées de façon rétroactive, une fois l’entente conclue et signée.