Bonne nouvelle : la COVID-19 ne cause presque plus d’hospitalisations et à moins d’avoir une santé fragile, on n’a plus à s’en soucier.

On n’a jamais sonné la fin de la COVID… et on ne le peut toujours pas. Mauvaise nouvelle : elle est en hausse. Bonne nouvelle : elle ne cause presque plus d’hospitalisations et à moins d’avoir une santé fragile, on n’a plus à s’en soucier.

Qui a encore envie de parler de la COVID ? Personne. Mais force est de constater que dans les transports en commun, à l’épicerie, dans les boutiques, le masque est de retour.

Les données de l’Institut national de santé publique confirment une hausse du taux de positivité, qui se situe à 7 % selon la dernière mesure du 26 mai, alors qu’il était à 2,1 % le 7 avril. Dans tout le Québec, on compte 513 personnes qui sont actuellement à l’hôpital et qui ont eu un test positif.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, Marie-Claude Lacasse, coordonnatrice aux relations avec les médias, indique que le Ministère suit la situation de près, tout en n’étant pas alarmé.

« Les consultations aux urgences et les hospitalisations sont lentement à la hausse depuis quelques semaines, mais demeurent à un niveau relativement faible. »

Selon le Dr Don Vinh, infectiologue et microbiologiste au CUSM, le taux réel de positivité est sans doute plus élevé étant donné qu’on ne fait plus de dépistage et que bon nombre de personnes « confondent leurs symptômes avec des allergies », et ce, y compris des médecins lorsque des patients vont les consulter.

Mais si on peut penser qu’il s’agit d’allergies, c’est que la COVID est rendue plutôt inoffensive, non ? Pour les personnes en bonne santé, pour celles qui l’ont déjà attrapée ou qui ont été vaccinées, les symptômes ne sont pas importants, en effet, répond le Dr Vinh.

En fait, les personnes qui se présentent à l’hôpital Royal Victoria, où il pratique, en raison de symptômes compatibles avec la COVID, « on les compte sur les doigts d’une main », dit-il.

Il insiste cependant : les personnes vulnérables – qui sont âgées, immunosupprimées ou qui ont des problèmes de santé particuliers – demeurent exposées.

Pour la grande majorité des gens, les symptômes demeurent les mêmes : de la fatigue, un mal de gorge, un nez qui coule, une toux. Le lavage de mains s’impose donc toujours, car qui a vraiment envie, en juin, quand les petits oiseaux chantent, d’être raplapla pendant quelques jours et de façon plus virulente s’il ou elle a une santé fragile ?

Une surveillance à maintenir absolument

La Dre Anne Gatignol, virologue et professeure en microbiologie à l’Université McGill, explique qu’on a « atteint une immunité collective due à une protection combinée des vaccins et des personnes âgées ».

« Cependant, la surveillance est toujours nécessaire, car on n’est pas à l’abri d’une autre vague probablement à l’automne. Il faut aussi se préparer pour la prochaine pandémie, car il est certain qu’il y en aura d’autres, mais on ne sait pas quand ni où elle commencera », note la Dre Gatignol.

Pourrait-il s’agir d’une pandémie de COVID ? En fait, une pandémie qui serait liée à d’autres virus, répond-elle.

« Le plus probable serait une épidémie de grippe avec un nouveau recombinant. Le pire scénario serait un recombinant avec le virus de la grippe aviaire, car le taux de mortalité pourrait être élevé. Cela pourrait aussi être avec un autre virus de la grippe animal (comme ceux du porc). On n’est pas à l’abri d’un autre coronavirus, car les chauves-souris du monde entier en hébergent beaucoup sans être elles-mêmes affectées. »

Personne, absolument personne, n’a envie d’entendre cela, assurément… Mais « la bonne nouvelle », ajoute la Dre Gatignol dans la foulée, c’est que « plusieurs vaccins sont en préparation ou déjà prêts et que le Canada a augmenté sa capacité de production ».

Le Dr Don Vinh relève pour sa part qu’à l’automne, il n’est pas impossible que soient offerts des vaccins qui combinent une protection contre la COVID et la grippe, mais cela reste à voir.

Notons qu’aux États-Unis, un nouveau variant s’est bel et bien installé – celui qui commence par la lettre K (KP1, KP2, KP3). Il n’est pas impossible, selon le Dr Vinh, qu’il explique la hausse actuelle du taux de positivité au Québec.

Les prochains vaccins cibleront donc ce nouveau variant.