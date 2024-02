L’Agence de la santé publique du Canada conseille fortement à tous les Canadiens de vérifier qu’ils sont entièrement vaccinés contre la rougeole, surtout avant de voyager.

Nicole Ireland La Presse Canadienne

Dans un contexte d’une propagation de rougeole, l’agence se dit préoccupée par la saison de vacances du mois de mars, qui pourrait entraîner dans le pays davantage de cas de cette maladie hautement contagieuse.

Pour être pleinement protégés, les adultes et les enfants doivent avoir reçu deux doses de vaccin contre la rougeole.

La première dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est généralement administrée aux bébés de 12 à 15 mois, puis de nouveau avant que l’enfant ne commence l’école.

Le Guide canadien d’immunisation recommande aux adultes qui ne savent pas s’ils ont reçu ou non deux vaccins de recevoir un rappel, surtout s’ils voyagent.

Il recommande également que les adultes nés avant 1970 qui ne savent pas s’ils ont déjà eu la rougeole reçoivent une dose de vaccin.

Si les parents voyagent avec des bébés de moins de 12 mois, le bébé doit recevoir une dose de vaccin contre la rougeole s’il a au moins six mois.

La docteure Shelly Bolotin, directrice du Centre des maladies évitables par la vaccination à l’Université de Toronto, affirme qu’il n’y a aucun mal à recevoir une dose supplémentaire de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

La rougeole a été déclarée éliminée au Canada en 1998, ce qui signifie que depuis, toutes les épidémies ont commencé avec une personne infectée dans un autre pays.

Récemment, les cas de rougeole ont augmenté dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni.

« Comme il y a une augmentation des cas à l’extérieur du Canada, il est compréhensible que nous obtenions également une augmentation des importations (de rougeole), a expliqué Mme Bolotin. Ce que nous devons faire, c’est que notre population soit protégée de manière adéquate afin que, lorsque des cas surviennent, ils ne se propagent pas en grandes épidémies [ici]. »

L’Agence de la santé publique est au courant de six cas de rougeole jusqu’à présent au Canada en 2024, d’après un communiqué envoyé par courriel jeudi.

« La rougeole peut provoquer une pneumonie ainsi que des complications graves et permanentes, notamment la surdité et des lésions cérébrales résultant d’une inflammation du cerveau (encéphalite), indique le communiqué. La rougeole peut être une infection mortelle. Les enfants de moins de cinq ans, les adultes de plus de 20 ans, les personnes enceintes et les personnes immunodéprimées courent un risque plus élevé de complications liées à la rougeole. »

Baisse de la vaccination et risques accrus

« À l’approche des vacances de la semaine de relâche, je crains que la recrudescence de la rougeole dans le monde, combinée à la diminution de la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants d’âge scolaire au Canada, n’entraîne une augmentation du nombre de cas importés de rougeole, ce qui pourrait se traduire par une transmission dans les communautés canadiennes », s’est inquiétée dans un communiqué publié vendredi l’administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Celle-ci précise que le vaccin contre la rougeole devrait être administré de préférence au moins deux semaines avant le départ à l’étranger.

« Pour tous ceux qui voyagent ce printemps, je vous invite à être vigilants et à surveiller les symptômes de la rougeole, recommande l’administratrice en chef. Les premiers symptômes sont la fièvre, les yeux rouges et larmoyants, le nez qui coule et la toux, suivis d’une éruption cutanée rouge qui commence sur le visage et se propage ensuite au reste du corps. Si, lors de votre retour au Canada après un voyage à l’étranger, vous pensez avoir contracté la rougeole, portez un masque médical bien ajusté et limitez les contacts avec les autres, si possible. »

Une enquête sur la couverture vaccinale des enfants au Canada datant de 2021 indique que 91,6 % des enfants de 2 ans ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la rougeole, mais que seuls 79,2 % des enfants de 7 ans ont reçu deux doses.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de rougeole dans le monde a augmenté 79 % en 2023 par rapport à 2022, l’Europe étant particulièrement touchée. Cette augmentation est attribuée en partie à une diminution de la vaccination contre la rougeole pendant la pandémie de COVID-19.

