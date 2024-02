Plan de rattrapage en chirurgie Des cibles « irréalistes », selon la FMSQ

(Québec) À l’approche de l’échéance, les cibles du plan de rattrapage en chirurgie sont « irréalistes » et doivent être révisées, estiment les médecins spécialistes. Ils déplorent les annulations de cas planifiés et le peu de « mobilisation » dans le réseau. Christian Dubé maintient ses objectifs et demande aux établissements d’en faire plus.