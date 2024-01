Les orthophonistes et audiologistes espéraient une augmentation salariale plus substantielle, afin de rattraper « le retard accumulé ».

L’Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA) s’est positionnée vendredi contre l’entente de principe du Front commun.

« Ce qu’on voit à travers cette entente proposée, c’est qu’on ne sent pas que le rôle des orthophonistes et des audiologistes est reconnu à sa juste valeur. C’est ça qui entraîne de la déception », a déclaré à La Presse la présidente du conseil d’administration de l’AQOA, Marie-Philippe Rodrigue.

Les irritants majeurs concernent les augmentations salariales, la différence des conditions face à leurs collègues spécialistes, ainsi que le remboursement des frais de l’Ordre réservé aux orthophonistes et audiologistes à temps complet.

« Sur la base d’un salaire annualisé, les orthophonistes et audiologistes ont des conditions salariales moindres que celles des enseignants. Les enseignants font un travail colossal et admirable, mais certains orthophonistes et audiologistes ont un bac en enseignement et une maitrise de plus », dit Mme Rodrigue.

Sur le plan des salaires, le Front commun a obtenu des augmentations de 17,4 % sur cinq ans. Les orthophonistes et audiologistes espéraient une augmentation salariale plus substantielle, afin de rattraper « le retard accumulé ».

De l’amertume

« Les psychologues auront eu des primes d’attractions et de rétention que nous n’avons pas dans l’entente de principe, ce qui donne une petite amertume », dit Marie-Philippe Rodrigue.

Tous les psychologues des réseaux de la santé et de l’éducation obtiendront en plus une majoration salariale de 10 %, peu importe le nombre d’heures travaillées. Les psychologues qui travaillent cinq jours par semaine bénéficieront d’une prime additionnelle de 6,5 %.

Plus tôt cette semaine, La Presse rapportait que des orthophonistes du réseau public jugent la nouvelle entente de principe du Front commun « extrêmement décevante » et s’apprêtent à voter contre la proposition. Les spécialistes déplorent notamment que Québec envisage rembourser jusqu’à la moitié des cotisations aux ordres professionnels uniquement aux employés ayant un poste à temps plein.

Déjà en octobre, il restait 156 postes d’orthophoniste à pourvoir dans le réseau public, comme l’a rapporté La Presse en novembre. C’est 21 postes de plus qu’à pareille date en 2022.

Depuis lundi, les membres du Front commun sont appelés à voter sur l’entente. Plus de la moitié d’entre eux devront voter en faveur de l’entente pour qu’elle soit acceptée.