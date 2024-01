Les enquêteurs pourront examiner des allégations de non-protection d’un résident contre les abus ou la négligence, de non-conformité répétée et continue, de non-respect des ordres de l’inspecteur du ministère, de suppression et/ou de falsification de rapports obligatoires et de négligence des dirigeants d’entreprises.

(Toronto) Une nouvelle unité de 10 enquêteurs a été créée en Ontario et pourra examiner des allégations visant des foyers de soins de longue durée qui n’auraient pas réussi à protéger leurs résidents contre les mauvais traitements ou la négligence.

La Presse Canadienne

Le ministre des Soins de longue durée, Stan Cho, en a fait l’annonce lundi, affirmant que la nouvelle unité bénéficierait d’un financement de 72,3 millions.

Il affirme que l’Ontario dispose déjà du « programme d’inspection et d’application de la loi le plus rigoureux au Canada » et que la nouvelle équipe d’enquête contribuera à garantir aux résidents la meilleure qualité de soins.

Les enquêteurs pourront examiner des allégations de non-protection d’un résident contre les abus ou la négligence, de non-conformité répétée et continue, de non-respect des ordres de l’inspecteur du ministère, de suppression et/ou de falsification de rapports obligatoires et de négligence des dirigeants d’entreprises.

Les enquêteurs détermineront si une infraction provinciale a été commise en vertu de la Loi sur le redressement des soins de longue durée, ce qui pourrait entraîner des amendes ou une peine d’emprisonnement.

Wayne Gates, le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario en matière de soins de longue durée, affirme que des mesures plus audacieuses sont nécessaires, comme de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour le personnel, puisque des milliers de personnes âgées ont perdu la vie depuis le début de la COVID-19 et que le système d’inspection s’est effondré pendant la première vague de la pandémie.