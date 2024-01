2 articles Santé

Rallumer ses neurones pour chasser la dépression

Le Québec est l’une des rares provinces canadiennes à offrir gratuitement un traitement de pointe contre la dépression résistante : la stimulation magnétique transcrânienne. Une infirmière raconte comment elle est sortie du désespoir, a repris le travail et réussi sa maîtrise grâce à cette thérapie, de plus en plus accessible en région avec l’aide du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.