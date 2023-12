Entente avec le plus important syndicat de la santé

Les dominos commencent à tomber : après le plus gros syndicat d’enseignants hier, le gouvernement Legault s’est finalement entendu avec le plus important regroupement de travailleurs de la santé samedi en début de soirée.

Dans une communication envoyée à ses membres, le comité de négociation de la Fédération de la Santé et des Services sociaux – CSN (FSSS-CSN), qui représente 120 000 travailleurs, indique être parvenue « à une hypothèse d’entente de principe » avec le gouvernement.

Négociée à une table dite « sectorielle » où sont discutés les enjeux propres aux travailleurs de la santé, cette hypothèse d’entente de principe touche donc leurs « conditions de travail », précise la FSSS-CSN.

En théorie, cette entente devrait être soumise aux délégués syndicaux pour être entérinée avant d’être présentée aux membres de la FSSS-CSN lors d’assemblées générales. Or, le syndicat prévient que les délégués ne seront informés de son contenu que « lorsque nous aurons une entente de principe à la fois pour la table sectorielle et la table centrale ».

Parce que les négociations se poursuivent pendant ce temps à la table dite « centrale » où le Front commun, dont fait partie la FSSS-CSN, négocie avec le gouvernement les questions touchant au salaire des employés du secteur public notamment.

« Malgré l’hypothèse d’entente sectorielle survenue entre la FSSS-CSN et le CPNSSS, le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de table centrale. Notamment, les enjeux salariaux devront être réglés afin d’éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d’année 2024 », a prévenu le regroupement dans une déclaration écrite. « Ce seront les travailleuses et les travailleurs qui auront le dernier mot », souligne-t-on.

À la table « centrale »

Les tractations s’y sont poursuivies jusqu’à 2 h samedi et les travaux devaient reprendre rapidement. Signe positif : le gouvernement et le Front commun maintiennent qu’il est possible qu’un règlement intervienne d’ici le 25 décembre.

Le FSSS-CSN affirme toutefois « le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de table centrale » et affirme que « les enjeux salariaux devront être réglés afin d’éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d’année 2024 ».

La FSSS-CSN, qui représente notamment des infirmières et du personnel de bureau et technique du réseau de la santé, est la plus grosse table sectorielle de négociation. Avec le Front commun, le regroupement s’est jusqu’ici livré à trois épisodes de grève, pour un total de 11 jours.

À défaut de trouver une entente avant la fin de l’année, le Front commun, y compris la FSSS-CSN, avait brandi la menace d’une grève générale illimitée en 2024.

Avec Léa Carrier, La Presse