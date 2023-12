Le ministre de la Santé, Christian Dubé, soutient que sa réforme donnera aux Québécois un meilleur accès à un professionnel de la santé, notamment aux urgences et en chirurgie.

(Québec) Les débats se sont poursuivis toute la nuit à l’Assemblée nationale sur projet de loi 15 permettant la mise en œuvre de la vaste réforme du réseau de la santé.

Helen Moka et Caroline Plante La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault a imposé le bâillon — son cinquième depuis qu’il est au pouvoir — pour forcer l’adoption de ce projet de loi.

Le projet de loi 15 sur la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace a été adopté à 5 h 15 samedi matin, après l’annonce des résultats d’un vote électronique à l’Assemblée nationale ayant récolté 75 votes pour, 27 voix contre et aucune abstention.

Les travaux parlementaires ont été ajournés jusqu’au 30 janvier 2024.

Le député de Québec solidaire et porte-parole du deuxième groupe d’opposition, Gabriel Nadeau-Dubois a été le dernier à s’opposer à l’adoption de ce projet de loi avant le vote.

C’est une mauvaise idée pour notre démocratie, pour notre système de santé, pour le Québec d’imposer sous bâillon la plus grosse réforme des services publics de l’histoire du Québec. Ce gouvernement a fait le choix de la confrontation. Ce gouvernement a fait le choix du bâillon. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole du deuxième groupe d’opposition

En cours de soirée vendredi, les oppositions étaient pugnaces et exigeaient que le ministre explique chacun des articles ou amendements qu’il adoptait.

Les députés n’auraient pu travailler finalement que sur une dizaine d’articles.

Le projet de loi 15 crée notamment l’agence Santé Québec, qui sera chargée de coordonner les opérations du réseau. Le ministère, lui, se concentrera surtout sur la définition des grandes orientations.

Santé Québec deviendra l’employeur unique ; les CISSS et CIUSSS y seront intégrés. Les accréditations syndicales seront fusionnées. On instaure aussi une liste d’ancienneté unique, ce qui permettra la mobilité du personnel d’une région à l’autre.

Le gouvernement avait proposé aux oppositions de prolonger l’étude détaillée du projet de loi 15 la semaine prochaine, une « admission » implicite qu’il restait beaucoup de travail à faire, selon le député de Québec solidaire (QS) Guillaume Cliche-Rivard.

L’offre a été rejetée, entre autres parce qu’elle comprenait une date butoir, c’est-à-dire que le gouvernement insistait pour que les travaux se terminent au plus tard le 15 décembre, même si les 2000 articles n’avaient pas tous été passés au peigne fin.

Le bâillon a été déclenché vers 15 h vendredi, coupant court aux débats, pour une adoption express du projet de loi samedi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, soutient que sa réforme donnera aux Québécois un meilleur accès à un professionnel de la santé, notamment aux urgences et en chirurgie, mais le chef libéral Marc Tanguay a soutenu tout le contraire en point de presse après le vote samedi matin.