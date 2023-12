(Québec) Pour éviter le bâillon, le gouvernement Legault propose de prolonger la session parlementaire jusqu’à jeudi prochain pour adopter la vaste réforme du ministre Christian Dubé. L’opposition et les députés indépendants doivent tous consentir pour aller de l’avant.

Cette « main tendue » à l’opposition survient alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) affronte un vent de face depuis les derniers mois, avec une popularité qui s’effrite selon les sondages. « Prendre trois jours de plus la semaine prochaine pour en arriver à une entente, je suis d’accord avec ça. On doit [aux Québécois] de réussir cette réforme-là. Tant mieux si l’opposition continue de nous appuyer », a lancé M. Dubé mercredi.

Ce dernier était accompagné du leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. Une proposition officielle a été soumise mercredi à l’opposition pour poursuivre l’étude détaillée de l’imposant projet de loi 15 de lundi à mercredi prochain pour l’adopter jeudi. La session parlementaire prend normalement fin ce vendredi à Québec pour la relâche des Fêtes.

« Les collègues des oppositions nous ont demandé de prolonger la session relativement au projet de loi 15. On est ouvert à le faire, […] mais il faut que ça se termine jeudi », a expliqué M. Jolin-Barrette. Mardi, le Parti libéral du Québec proposait d’ailleurs au gouvernement d’ajouter une semaine de travaux pour arriver à étudier les derniers articles importants de la réforme de M. Dubé.

On est proche du but. […] Il reste des articles à faire. Si on prend quelques jours de plus pour bien finir, tant mieux. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le projet de loi 15 est une brique de quelque 1200 articles. Des centaines d’amendements ont également été présentés par le ministre jour après jour. Au moins 400 articles, dont plusieurs de concordance, devaient être adoptés seulement cette semaine, selon la feuille de route présentée par M. Dubé. Il s’agit du projet de loi qui a fait l’objet du plus grand nombre d’heures en étude détaillée depuis au moins 45 ans.

Si une entente survient, seulement les membres de la commission de la santé et des services sociaux - qui étudient le texte législatif - seront rappelés à l’Assemblée nationale de lundi à mercredi. Jeudi, un certain nombre d’élus devront siéger au Salon bleu pour la prise en considération et l’adoption du projet de loi.

Christian Dubé n’a jamais exclu d’avoir recours au bâillon pour adopter sa réforme avant les Fêtes. Il faut savoir que le projet de loi 15 qui se traduira par la création de Santé Québec prévoit une période de six mois après son adoption pour constituer cette toute nouvelle société d’État, qui deviendra l’employeur unique du réseau de la santé et des services sociaux et sera responsable des opérations.