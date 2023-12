Vapotage chez les jeunes « C’est toujours dans notre pensée »

Plus les adolescents québécois vapotent de la nicotine de façon fréquente, moins ils se sentent bien. Quand on les compare aux abstinents, les consommateurs quotidiens sont deux à trois fois plus susceptibles de se déclarer déprimés, anxieux, ou en piètre santé mentale ou physique.