Dépistage du cancer du col de l’utérus Le remplacement du test Pap se fait attendre, après une annonce prématurée

L’Australie vise à éradiquer le cancer du col de l’utérus d’ici 2035, l’Angleterre, d’ici 2040. Au Canada, c’est le cancer dont l’incidence grimpe le plus annuellement chez les femmes. Et les Québécoises attendent toujours le test de dépistage dont on sait depuis 2017 qu’il est plus efficace que le test Pap et qui avait été annoncé officiellement en mai 2022.