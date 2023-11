Plus d’une personne sur trois a échoué au dernier examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui s’est tenu en septembre dernier. L’Ordre met par ailleurs sur pause son souhait de remplacer l’examen actuel par le NCLEX-RN, utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.

Le taux de réussite de l’examen de septembre pour les candidates et candidats a été de 63 %, une augmentation par rapport aux deux derniers examens. Les diplômés à l’extérieur du Canada s’en sont moins bien sortis, avec un taux de réussite de 43 %. Au total, un peu plus de 3000 personnes s’étaient présentées à l’examen.

Les candidates et candidats qui n’ont pas réussi l’examen pourront conserver leur droit d’exercice à titre de candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI), ce qui leur permet d’effectuer certaines activités professionnelles réservées aux infirmières, rappelle l’OIIQ.

« [L’OIIQ] a à cœur l’amélioration, le plus rapidement et efficacement possible, du processus de l’examen d’admission à la profession, de sorte que la population québécoise puisse bénéficier d’un nombre maximal d’infirmières et infirmiers aptes à exercer et capables d’offrir des soins sécuritaires, de qualité et humains sur le terrain », a déclaré dans un communiqué le président de l’OIIQ, Luc Mathieu.

Les deux derniers examens de l’Ordre s’étaient soldés par un taux d’échec anormalement élevé. Les taux de réussite pour les candidats qui le passaient pour la première fois ont été de 53 % en mars 2023 et 51 % en septembre 2022.

Le commissaire à l’admission aux professions, Me André Gariépy, a été chargé d’enquêter sur les raisons ayant entraîné cet important taux d’échec. Il a révélé que l’examen de l’Ordre comportait des failles et a remis en cause la qualité des questions et des notes de passage haussées sans justification suffisante.

« Le travail n’est pas fini »

« Les résultats obtenus pour l’examen de septembre 2023 constituent un pas dans la bonne direction et indiquent qu’on semble retourner vers les résultats antérieurs de l’Ordre », a déclaré la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Elle précise toutefois que « le travail n’est pas fini ». « Cette amélioration a été possible uniquement grâce à l’encadrement de la correction de l’examen. L’Office va poursuivre l’accompagnement avec l’Ordre, puisque l’examen en soi doit être retravaillé », a-t-elle ajouté.

En octobre, Sonia LeBel a demandé à l’Office des professions de nommer un contrôleur à la gouvernance chargé d’accompagner le conseil d’administration de l’OIIQ « pour s’assurer que les redressements nécessaires seront effectués ». C’est Marie Rinfret, ex-protectrice du citoyen, qui a été nommée au poste de contrôleur.

Un premier rapport et un plan d’action sont attendus au plus tard à la fin novembre. « On devra voir un redressement à la hauteur de l’urgence de la situation pour éviter une tutelle complète », a déclaré Mme LeBel mercredi.

Le NCLEX-RN mis sur pause

Par ailleurs, l’OIIQ a annoncé mercredi suspendre toute réflexion concernant l’examen NCLEX-RN. En mai, l’Ordre avait annoncé vouloir remplacer, dès 2024, son examen d’admission par l’examen américain. Cet examen est déjà utilisé dans plusieurs provinces canadiennes.

L’Ordre dit maintenant vouloir terminer ses travaux sur la modernisation du programme collégial en soins infirmiers menée par le ministère de l’Enseignement supérieur avant de prendre une décision sur le nouvel examen.

Le commissaire à l’admission aux professions avait mis en garde l’OIIQ devant l’idée de recourir à l’examen américain. « Utiliser un examen d’une tierce partie, qui plus est hors du Québec ou du Canada, c’est perdre une partie du contrôle sur la norme professionnelle même et sur la vision de la profession », avait-il déclaré dans son rapport d’enquête.