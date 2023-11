Aide médicale à mourir au Québec Un bond de 42 %, la ministre s’interroge

(Québec) Le recours à l’aide médicale à mourir continue d’augmenter au Québec, et de façon considérable. Pas moins de 5211 personnes l’ont reçue en 2022-2023, un bond de 42 % en un an. La ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés, Sonia Bélanger, s’interroge sur « ce phénomène qui est important » et déplore une poignée de situations « non conformes » où les personnes n’étaient pas admissibles en vertu de la loi.