(Québec) Même si Québec parvient à réduire la liste de patients en attente d’une opération depuis plus d’un an, la hausse des nouvelles demandes vient plomber le dernier bilan de Christian Dubé. Au net, la liste d’attente a augmenté de 5000 noms en août, période marquée par les vacances.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie mardi une mise à jour des listes d’attente en chirurgie sur le tableau de bord du ministre Christian Dubé. En date du 12 août, quelque 158 427 patients étaient en attente de passer sous le bistouri au Québec. Un mois plus tard (9 septembre), ce sont quelque 163 463 personnes qui se trouvent sur les listes d’attente, selon les chiffres de Québec.

Point positif, le progrès se poursuit pour les opérations en attente de plus d’un an qui sont dans la ligne de mire du ministre de la Santé. Christian Dubé a déployé un plan de rattrapage en collaboration avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) pour s’attaquer à la liste de patients qui attendent depuis plus de 12 mois pour être opérés. En un mois, cette liste a diminué de 346 noms.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Christian Dubé

« Ça, c’est la bonne nouvelle parce que le principe qu’on a demandé aux chirurgiens, c’est de régler les cas qui sont en attente depuis longtemps », a expliqué mardi le ministre Dubé.

Les données confirment par ailleurs une tendance à la baisse depuis la dernière année. En effet, en septembre 2022, la liste de patients en attente depuis plus d’un an comptait pas moins de 22 000 personnes et en compte quelque 14 000 au dernier bilan.

Québec a pour objectif de revenir à un niveau prépandémique, qui se situait à environ 2500, « au plus tard » le 31 décembre 2024. Une cible intérimaire de 7600 a été fixée au 31 mars 2024.

Le nombre de chirurgies oncologiques (en attente de plus de 56 jours) est également à la baisse, passant de 892 à 755 d’août à septembre. Le ministre Christian Dubé s’est réjoui mardi que les équipes aient pu faire diminuer à la fois la liste des chirurgies en attente de plus d’un an et le nombre de chirurgies oncologiques, qui sont plus urgentes, et ce, malgré le temps des vacances.

Patients en attente de plus d’un an Septembre 2022 : 22 197

Septembre 2023 : 14 296 (-346 depuis 12 août 2023) Patients en attente d’une opération Septembre 2022 : 161 175

Septembre 2023 : 163 463 (+5036 depuis le 12 août 2023) Source : MSSS

Bilan général à la hausse

Reste que malgré ce progrès, le bilan général demeure à la hausse. C’est sur le plan des nouvelles demandes d’opérations où la hausse est la plus marquée. Les opérations en attente de 0 à 6 mois ont bondi de 4706 cas d’août à septembre, passant de 110 283 à 114 989. L’augmentation, plus modérée, est aussi enregistrée chez les opérations en attente de 6 à 12 mois (33 502 à 34 178, août à septembre).

Ce qui fait qu’au net, le bilan s’alourdit avec plus de 163 463 opérations en attente au Québec. Il s’agit d’une augmentation de 5036 du 12 août au 9 septembre. Le ministre a affirmé qu’il aura bientôt des discussions avec le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, au sujet du bilan général. Le gouvernement Legault ne s’est pas fixé de cible de réduction du nombre total de patients en attente d’une chirurgie.

« Il y a toujours une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle dans l’augmentation qu’on vient d’avoir, c’est qu’il faut regarder où est-ce que ça a augmenté. Il y a un an, le bloc de 0 à 6 mois représentait 64 % de nos chirurgies. Ce mois-ci, il est rendu à 70 %. Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est que malgré l’augmentation, c’est des gens qui attendent de moins en moins longtemps », nuance M. Dubé.

L’important, c’est que lorsqu’on sort de l’été […] c’est là qu’on va voir si on est capable de travailler sur [l’ensemble des listes] en même temps. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le nombre d’opérations réalisées tend par ailleurs à se rapprocher des volumes prépandémiques. Effectivement, le cumul annuel atteint actuellement 177 889 opérations réalisées. Il s’agit du plus fort volume depuis 2020 pour la même période.

Le taux d’activité dans les blocs opératoires est de 74 % en moyenne dans les hôpitaux du Québec.

En juin 2021, le ministre Dubé s’était fixé une série d’objectifs de réduction pour revenir à des niveaux prépandémiques. Alors que 145 000 personnes étaient inscrites sur une liste d’attente, le gouvernement se donnait jusqu’en 2023 pour revenir à environ 125 000 inscriptions. Ces cibles ont été abandonnées en raison des vagues subséquentes de la crise sanitaire.