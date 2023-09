Québec a inauguré lundi les nouveaux espaces de l’Institut de cardiologie de Montréal, comprenant une expansion de l’unité d’urgence, la création de chambres individuelles supplémentaires et l’ajout d’un stationnement souterrain.

« C’est une excellente nouvelle pour nous, autant les patients que les chercheurs, parce que ça va favoriser la productivité et l’efficacité de l’organisation », a déclaré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

L’ensemble de ces travaux, qui auront permis de doubler la superficie de l’Institut, représente un investissement d’environ 300 millions de dollars. « C’est quand même très raisonnable par rapport au budget initial de 257 millions », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ces travaux englobent notamment l’extension et la modernisation de l’unité d’urgence, la création d’une nouvelle entrée spécifique et l’établissement de deux unités de soins intensifs avec 60 chambres individuelles. « On a triplé la superficie de l’urgence, donc au lieu d’avoir des civières côte à côte séparées par un rideau, maintenant, on a des chambres individuelles pour les patients », a déclaré la présidente-directrice générale (PDG) de l’Institut de cardiologie de Montréal, Mélanie La Couture.

Par ailleurs, le nombre de chambres individuelles a augmenté de 25 à 100. « Toute personne ayant été hospitalisée sait combien l’intimité, le confort et la présence des proches sont des éléments déterminants dans le rétablissement des patients », a déclaré le président du conseil d’administration de l’Institut de cardiologie de Montréal, Éric Bédard. Un stationnement souterrain a aussi été construit pour les patients, tandis qu’un stationnement extérieur à plusieurs niveaux a été prévu pour le personnel médical.

Un Centre de formation d’Excellence en Santé cardiovasculaire, qui est doté de salles de simulation et d’un auditorium pouvant accueillir 200 personnes, a également vu le jour.