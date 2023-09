(Québec) Après avoir essuyé les critiques des médecins, le ministre Ian Lafrenière se bute à un obstacle majeur : le Bureau du Principe de Joyce claque la porte de la commission parlementaire sur le projet de loi visant à introduire la sécurisation culturelle en santé.

« Je suis plus fière des Québécois que de son gouvernement », a expliqué la directrice générale, Jennifer Petiquay-Dufresne. Celle-ci a lu une présentation de 10 minutes avant d’annoncer aux parlementaires qu’elle et son équipe quittaient la commission sans participer à la période d’échanges. Le ministre n’a pas réagi et est demeuré sur place. Ses collègues du Parti libéral ont quitté la salle à la recherche de réponses.

À la reprise des travaux, le ministre Lafrenière a brièvement indiqué que le Bureau du Principe de Joyce avait malgré tout un mémoire, qui pourra contribuer à l’amélioration du texte législatif.

Mme Petiquay-Dufresne a témoigné de son « inconfort » à participer à l’exercice. « On était profondément mal à l’aise avec l’approche gouvernementale qu’on a observée [mardi] dans les premières rondes de consultations, ainsi que les réponses données [par le ministre aux intervenants] », a-t-elle soutenu lors d’une mêlée de presse après sa sortie.

Nous, on a eu un profond malaise de voir le ministre Lafrenière nommer à outrance le nom de Joyce en objectant sa cause pour ses besoins et son dessein politique. Nous, si on utilise la mémoire de Joyce de cette façon-là, c’est parce qu’il faut qu’il y ait des répercussions concrètes. Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce

Le Bureau demande au ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit d’abandonner le projet de loi 32. Il l’invite en revanche à coécrire un futur texte législatif avec les Autochtones, une option que le ministre a écartée mardi. M. Lafrenière assure avoir consulté en amont les principaux groupes représentants les Premières Nations avant le dépôt de son projet de loi.

Selon Mme Petiquay-Dufresne, cette « consultation » a été nettement insuffisante. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a déjà fait savoir qu’il ne participerait pas à la commission parlementaire, jugeant que le projet de loi est « irrespecteux ».

Le bureau du Principe de Joyce a été officiellement fondé l’été dernier. Adopté après la mort de Joyce Echaquan, ce principe « vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Veillée en mémoire de Joyce Echaquan à la Place Émilie-Gamelin

Le Principe de Joyce recommande par ailleurs au gouvernement québécois de reconnaître le racisme systémique. C’est dans la foulée du décès de Mme Echaquan à l’hôpital de Joliette, en septembre 2020, que le gouvernement Legault a pris l’engagement de légiférer pour instaurer l’approche de la sécurisation culturelle à travers le réseau de la santé et des services sociaux. Le projet de loi a été déposé en juin dernier.

Mardi, le Collège des médecins a ouvert le bal des consultations particulières sur le projet de loi 32. L’ordre professionnel y est allé d’une forte critique à l’endroit de la démarche de Québec, affirmant que la mouture initiale du texte législatif n’est pas assez « contraignant », exempt « d’empreinte des nations autochtones », approche « colonialiste et paternaliste ».

Au cœur de leurs griefs : le refus du gouvernement Legault de reconnaître l’existence du racisme systémique dans le réseau de la santé. Le ministre Lafrenière s’est dit mardi « choqué » de la sortie des médecins. Le ministre n’a pas l’intention de revoir sa « position » sur le racisme systémique ni de « corédiger » son texte législatif avec les Premières Nations, comme demandé par l’ordre professionnel.