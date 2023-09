Le vapotage s’avère également plus populaire que la cigarette parmi les jeunes.

Un jeune adulte sur dix vapote tous les jours, révèle une enquête de Statistique Canada rendue publique lundi.

Un jeune adulte de 20 à 24 ans sur dix a fait usage quotidiennement de la vapoteuse et un sur cinq (20 %) l’a utilisé au cours des 30 jours précédant l’enquête. Il s’agit d’un chiffre en hausse par rapport à 15 % en 2019, à 13 % en 2020 et à 17 % en 2021.

En revanche, l’usage de la cigarette a diminué, passant de 10 % en 2021 à 8 % en 2022. La pratique du vapotage et de la cigarette est plus répandue chez les hommes que chez les femmes.

Chez les jeunes de 15 à 19 ans, près de 14 % ont vapoté au cours du mois précédant l’enquête, avec environ 7 % qui vapotent tous les jours. Ce taux est stable par rapport aux quatre dernières années.

Le vapotage s’avère également plus populaire que la cigarette parmi les jeunes. Environ un tiers des 15 à 19 ans ont essayé la vapoteuse au moins une fois dans leur vie, tandis que ce chiffre s’élève à 48 % pour les 20 à 24 ans. En comparaison, 10 % des jeunes et 27 % des jeunes adultes ont essayé de fumer la cigarette.

La vapoteuse a toutefois moins d’adeptes chez les plus âgés. Chez les 25 ans et plus, seulement 15 % ont essayé la vapoteuse, mais 52 % ont essayé de fumer la cigarette.

Fin des parfums le 31 octobre

Pour protéger les jeunes des effets néfastes du vapotage, la vente de produits de vapotage qui ont « une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac » sera interdite dès le 31 octobre au Québec, a annoncé en août le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La capacité des réservoirs et des capsules de vapoteuses sera également limitée à 2 ml et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter, à 30 ml. Québec limitera aussi à 20 milligrammes par millilitre la concentration en nicotine des produits de vapotage.

La Presse rapportait en mars que les adolescents pouvaient facilement se procurer des vapoteuses dans les dépanneurs ou auprès de leurs proches, bien qu’elles soient interdites aux mineurs. Ces produits peuvent entraîner une forte dépendance en quelques semaines à peine.