Québec annoncera ce lundi les détails du plus récent projet d’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, dont le budget s’élèverait à plusieurs milliards de dollars.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a lui-même vendu la mèche sur le réseau social X (anciennement Twitter) quelques instants après avoir diffusé un avis de convocation pour une annonce « concernant l’offre de soins et de services dans la région de Montréal et des environs ». La mairesse Valérie Plante et le député de Rosemont, Vincent Marissal, qui défend le projet depuis longtemps, seront sur place.

« Nous annoncerons à 13 h 30 demain [lundi] une bonne nouvelle afin d’améliorer l’accès aux soins pour les gens de Montréal et des environs. Nous sommes au travail pour les patients et pour le personnel », a-t-il écrit au-dessus d’une image montrant une vue aérienne du bâtiment.

Son cabinet a refusé de fournir davantage de détails dimanche soir.

Le budget du projet s’élèvera à plusieurs milliards de dollars puisqu’il est acquis que l’analyse financière de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sera revue à la hausse dans le contexte inflationniste. Cette évaluation, rendue publique par Radio-Canada à l’été 2022, chiffrait le projet à 4,2 milliards.

Ces chiffres ne surprendront toutefois pas les intervenants rompus à la saga de l’agrandissement de cet établissement dont l’état de vétusté a été mainte fois rapporté ces dernières années.

Dès août 2021, Québec avait réservé une enveloppe de 2,5 milliards pour notamment augmenter la capacité hospitalière de l’établissement.

La Presse avait ensuite révélé en janvier que le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal évaluait un scénario d’agrandissement beaucoup moins ambitieux de son vaisseau amiral, qui inclurait la rénovation du bâtiment le plus vétuste, le cruciforme, pour respecter l’enveloppe budgétaire initiale.

Dans la foulée de ces révélations, le ministre Christian Dubé avait pour la première fois affirmé que le projet d’agrandissement se ferait « par phases », ce qui avait provoqué la controverse. En effet, procéder ainsi forçait l’établissement à présenter un projet de moindre envergure et à maintenir des chambres dans le cruciforme, option que l’on voulait éviter en raison du piètre état du bâtiment.

En avril dernier, Christian Dubé avait finalement écarté ce scénario en annonçant que le projet se ferait en une seule phase et qu’il reverrait donc à la hausse son enveloppe budgétaire de 2,5 milliards.

Le projet d’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont avait fait l’objet d’une première annonce en 2018 par l’ex-ministre libéral de la Santé Gaétan Barrette.

Avec Fanny Lévesque, La Presse