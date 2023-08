(Québec) Une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 sera recommandée cet automne aux Québécois vulnérables ou à risque.

La Presse Canadienne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ajoute qu’un vaccin adapté aux nouveaux variants est en cours d’approbation auprès de Santé Canada. Une campagne de vaccination sera lancée au Québec, dès que ce nouveau vaccin sera disponible en octobre.

La recommandation de la vaccination fait suite à des avis en ce sens du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) et du directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau.

Les personnes considérées vulnérables ou à risque sont celles résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou en résidence privée pour aînés (RPA) ou vivant dans d’autres milieux comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables. Les personnes âgées de 60 ans et plus, le femmes enceintes, le personnel du réseau de la santé et les personnes vivant en région isolée ou éloignée entrent aussi dans cette catégorie.

Il en est de même pour les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique.

Même si le nouveau vaccin sera offert en priorité aux personnes vulnérables, il sera également disponible à la population qui souhaite s’en prémunir dans les centres de vaccination et de dépistage, ainsi que dans les pharmacies communautaires.

Les autorités ajoutent que les tests rapides de dépistage de la COVID-19 restent disponibles gratuitement dans les centres de vaccination et de dépistage pour la population générale, mais que leur distribution en pharmacie est plus particulièrement réservée aux clientèles vulnérables.

Des boîtes de tests demeurent également accessibles dans les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance.