(Québec) Christian Dubé n’écarte pas la possibilité d’avoir recours au bâillon pour faire adopter sa vaste réforme en santé d’ici la fin de l’automne. Le ministre de la Santé veut que la nouvelle agence Santé Québec soit « opérationnelle » dès le printemps 2024.

Au premier jour de la reprise de l’étude de l’imposant projet de loi 15, qui vise à rendre plus efficace le réseau de la santé et des services sociaux, le ministre Dubé refuse de s’engager à ne pas avoir recours au bâillon. En tournée d’entrevues lundi matin, le principal intéressé a fait valoir que ce n’était pas son intention pour l’instant, mais qu’il ne pouvait écarter cette option pour l’avenir.

« C’est sûr que j’aimerais mieux ne pas avoir besoin d’un bâillon, mais si c’est ça que ça prend, un moment donné, on le fera. Mais on n’est pas là du tout en ce moment », a-t-il expliqué à l’émission Tout un matin de Patrick Masbourian. M. Dubé indique que le gouvernement « n’est pas rendu là » et mise sur les amendements qu’il va présenter cette semaine pour convaincre l’opposition de s’entendre « rapidement ».

« J’ai hâte de voir la réaction des oppositions aux amendements qu’on va présenter parce qu’il y a en a beaucoup qui vont refléter ce qu’on a discuté avec non seulement [le député solidaire Vincent Marissal], mais avec le Parti libéral et le Parti québécois », a-t-il expliqué.

Les parlementaires reprennent ce lundi l’étude détaillée du texte législatif là où ils l’ont laissée en juin, à la fin de la session. Six jours de travaux sont prévus jusqu’au 29 août. Le ministre doit présenter une liasse de nouveaux amendements au cours de la semaine qui toucheront notamment à la gouvernance clinique.

Des aménagements seront aussi proposés pour la définition des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour répondre aux critiques des médecins qui se disent écartés des lieux « décisionnels ».

La Presse rapportait lundi que le député de Québec solidaire demandera à M. Dubé de s’engager à ne pas avoir recours au bâillon. Au micro de Paul Arcand, au 98,5 FM, le ministre a rétorqué qu’il avait « besoin de la collaboration des oppositions » pour faire progresser le texte législatif de quelque 1200 articles.

« Sur les 1100 quelques articles, il y en a à peu près 600 qu’on reprend de l’ancienne loi, alors il faut rester calme dans ça », a-t-il dit, expliquant qu’environ 200 articles du projet de loi sont plus « costauds ».

« Si on s’y met, je pense qu’on peut y arriver dans un délai raisonnable », a poursuivi le ministre. Ce dernier a pour objectif de créer Santé Québec au printemps 2024. Il faut savoir que le projet de loi 15 prévoit une période de six mois après son adoption pour constituer cette toute nouvelle société d’État. Le ministre estime que sa réforme pourrait être adoptée quelque part à l’automne.

Les parlementaires ont consacré environ 36 heures à l’étude article par article du projet de loi de Christian Dubé lors de la dernière session parlementaire – ce qui exclut l’étape des consultations particulières. M. Dubé avait d’ailleurs écarté l’idée d’imposer un bâillon avant la pause d’été.