(Montréal) Les parties se retrouvent en conciliation au Tribunal administratif du travail, vendredi, après un sit-in de quelques heures, jeudi, des infirmières du bloc opératoire de l’Hôpital Fleurimont, à Sherbrooke.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le Tribunal a confirmé que les parties tenteront d’abord une phase de conciliation en avant-midi. Si besoin est, une audience aura lieu à compter de 12 h 30.

Jeudi, durant quelques heures, des infirmières du bloc opératoire de l’Hôpital Fleurimont ont fait un sit-in, mécontentes d’un changement de pratique annoncé par la direction quant aux « dons de garde ».

Par ces dons de garde, les infirmières peuvent transférer des quarts de gardes à des collègues de travail, une sorte d’arrangement entre elles.

Si ces aménagements de l’horaire font l’affaire de plusieurs, la direction, elle, estime que cela cause une surcharge de travail et de l’épuisement pour certaines. La direction a donc annoncé qu’elle allait mettre fin à la pratique, ce qui a provoqué le mécontentement et le sit-in.

La FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé), qui représente ces professionnelles en soins, souligne que les infirmières qui ont fait le sit-in avaient repris le travail jeudi après-midi.

Elle ajoute que ses membres « sont restées disponibles pour intervenir en cas de situations d’urgence ».

« La situation se dégrade de mois en mois au bloc opératoire et l’Employeur ne prend pas en considération les nombreuses solutions qu’elles ont proposées », a fait savoir la FIQ.