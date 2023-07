Plus d’un million pour la prévention des surdoses

(Montréal) Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé vendredi 1 452 000 $ pour la prévention de surdoses, qui sont en hausse dans le Grand Montréal. De nouvelles sommes qui ne serviront qu’à rétablir les services, constatent les organismes concernés.

« On manquait de bonnes nouvelles, et là on en a », s’est réjouie Annie Aubertin, directrice générale de l’organisme Spectre de rue, présente aux côtés de Lionel Carmant en conférence de presse vendredi. L’an dernier, l’enveloppe de l’organisme avait été réduite, forçant à diminuer les heures de services du site d’injection supervisé.

Les sommes de 300 000 $ accordées respectivement à Spectre de rue, Cactus, L’Anonyme et Dopamine, des organismes en prévention des méfaits, permettront de redonner un « souffle », selon la directrice générale.

La « tempête » n’est toutefois pas finie, selon Annie Aubertin, qui souligne que la question des surdoses s’inscrit dans un manque de logement et de services plus large.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Annie Aubertin et Lionel Carmant

« Ce qui a été annoncé ce matin, c’est des miettes quand on constate l’ampleur et les ravages de la crise de l’itinérance et des opioïdes à Montréal. Le gouvernement du Québec rétablit seulement ce qui a été coupé, il ne répond pas à l’augmentation massive des besoins », a réagi Benoit Langevin, porte-parole de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal en matière d’itinérance, par courriel.

Lorsque questionné sur le manque de leadership du gouvernement en matière d’itinérance, le ministre a affirmé ne « jamais avoir lancé la balle » à quelqu’un d’autre. « Je suis là pour appuyer », a-t-il déclaré. Il faut que les municipalités me disent où vont aller les services et qui vont les gérer ».

Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable du dossier de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, a salué l’annonce. Les municipalités, qui sont « aux premières loges » de la crise d’itinérance, « sont les experts, avec les organismes communautaires qui sont en première ligne », a-t-elle soulignée.

Une somme de 252 000 $ ira à la Direction de la Santé publique pour le développement de nouveaux services de consommation supervisée et de vérification des drogues, alors que de nouvelles substances se répandent sur l’île.