Un syndicat dénonce

Une bourse pour les futurs psychologues désavantage les écoles

La bourse de 25 000 $ annoncée par le gouvernement Legault la semaine dernière pour les doctorants en psychologie qui feront leur internat dans le réseau public sera attribuée aux seuls étudiants qui se dirigeront en santé et services sociaux et non pas à ceux qui feront leur internat dans les écoles. La Fédération des professionnelles et des professionnels de l’éducation le dénonce.