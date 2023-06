(Québec) Malgré le virage promis par le gouvernement Legault vers le soutien à domicile, la réponse du réseau de la santé aux besoins des Québécois demeure « faible », ce qui « accroît significativement le risque » pour les personnes en perte d’autonomie d’être admis en CHSLD, constate la commissaire à la santé et au bien-être.

Les services de soutien à domicile présentent « des résultats préoccupants » dans l’ensemble du Québec et la majorité des territoires, conclut la commissaire Johanne Castonguay dans le deuxième volet de son enquête sur la performance des programmes gouvernementaux de soins à domicile.

Malgré des investissements significatifs du gouvernement Legault, la commissaire note que le niveau de ressources consenties pour les services de soutien à domicile au Québec demeure néanmoins « parmi les plus faibles au Canada ». En effet, la part des dépenses en soins à domicile par rapport à l’ensemble des dépenses en santé « est demeurée modeste » depuis les dernières années passant de 4 % en 2003 à 4,8 % en 2021-2022.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joanne Castonguay

« Le Québec se démarque défavorablement dans l’arrimage aux soins des usagers et des proches aidants », souligne Mme Castonguay dans son rapport de quelque 130 pages. « Le Québec fait meilleure figure dans l’accessibilité en temps opportun aux services, dans leur coordination, dans leur efficacité à contribuer au maintien à domicile ainsi que dans la satisfaction des usagers », écrit-elle.

Mme Castonguay a reçu en mars 2022 le mandat du gouvernement Legault de passer au crible l’offre de soins à domicile au Québec. Un premier tome a été présenté en mars dans lequel la commissaire identifiait un « écosytème complexe » de programmes qui ne permet pas d’atteindre les cibles fixées par Québec.

Le nombre de personnes en attente d’un premier service de soutien à domicile ne cesse d’augmenter depuis la pandémie. En date du 31 mars, ce sont plus de 20 000 Québécois qui étaient inscrits sur une liste d’attente, selon le tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Après analyse des données disponibles, la commissaire estime que le nombre de Québécois ayant besoin d’aide à domicile pour réaliser des activités de la vie quotidienne est entre 400 000 et 530 000. Ces besoins varient d’une région à l’autre et seraient moins grands à Montréal et plus élevés au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Par ailleurs, devant le peu de données disponibles, l’équipe de recherche de la commissaire développera un nouveau modèle « à portée régionale » pour les populations de 18 ans, ce qui permettra d’estimer « de façon plus précise » les besoins en soutien à domicile pour l’ensemble de la population.

En début de deuxième mandat, François Legault a promis d’opérer « une vraie révolution » en matière de soins à domicile. Dans son premier mandat, le gouvernement Legault a investi 2 milliards additionnels dans son virage vers les soins à domicile. Le dernier budget Girard prévoit de nouvelles sommes de 103 millions dès cette année pour 963,5 millions d’argent frais d’ici cinq ans.

Les recommandations de Mme Castonguay arriveront dans son rapport final (le quatrième tome) qui sera déposé en décembre 2023.