(Québec) Même s’il n’a pas l’appui du chef Ghislain Picard, le ministre Ian Lafrenière dépose son projet de loi visant à instaurer « l’approche » de la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, un engagement pris dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan.

Le ministre responsable des Premières Nations et des Inuit a déposé à la toute dernière journée de la session parlementaire le projet de loi 32 qui viendra « instaurer l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux ». La sécurisation culturelle désigne des soins qui sont offerts dans le respect de l’identité culturelle du patient, notamment.

Le texte législatif prévoit que chaque établissement de santé devra adopter une approche de sécurisation culturelle envers les Autochtones, et tenir compte de leurs réalités culturelles et historiques dans leur interaction avec eux. Les établissements devront aussi favoriser le partenariat avec les communautés autochtones et adapter « lorsque possible » l’offre de service par des moyens comme :

L'embauche de personnel autochtone

L'accès à des ressources d’accompagnement pour les Autochtones, y compris dans le cadre de tout régime d’examen de plaintes

La formation obligatoire de tous les employés sur les réalités culturelles et historiques des Autochtones

La prise en compte des réalités propres aux femmes et aux filles autochtones

Le projet de loi prévoit un mécanisme de reddition de comptes alors que les établissements devront, dans les trois mois suivant la fin de leur exercice financier, informer le ministre des pratiques sécurisantes qu’ils ont mis en œuvre entre leurs murs.

Contrairement à la recommandation de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (la commission Viens), le gouvernement ne vient pas modifier la Loi sur la santé et les services sociaux pour y enchâsser la notion de sécurisation culturelle.

Dans un nouveau bras de fer avec Québec, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) demandait récemment au gouvernement Legault de renoncer au dépôt de ses projets de loi sur les langues autochtones et sur la sécurisation culturelle. Celui sur les langues pourrait venir à l’automne.

M. Picard affirme que le « gouvernement ne possède pas la compétence pour légiférer sur des sujets qui n’appartiennent qu’aux Premières Nations, dont leurs langues et autres spécificités culturelles ».

« Quand on prend des décisions, on va jusqu’au bout de nos décisions et c’est exactement ce qu’on va faire dans ce cas-là », a indiqué jeudi le ministre Lafrenière. Une consultation sur la sécurisation culturelle doit d’ailleurs se tenir cet automne, a-t-il ajouté.

Changement au Code des professions

Le projet de loi contient une surprise, alors que le gouvernement veut aussi en profiter pour modifier le Code des professions afin de permettre des assouplissements pour certaines activités professionnelles réalisées par des Autochtones. C’est dans « le but de favoriser l’accès des Autochtones aux services professionnels dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines », indique le texte législatif.

Le gouvernement souhaite procéder par règlement et après consultation des communautés autochtones pour « déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles des Autochtones, qui ne satisfont pas aux conditions de délivrance d’un permis de l’un des ordres professionnels, peuvent exercer, sur un territoire déterminé » certaines activités professionnelles réservées comme :

Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.

C’est dans la foulée de la mort tragique de Joyce Echaquan, en septembre 2021, que le gouvernement Legault s’était engagé à légiférer sur la sécurisation culturelle. Québec avait reculé sur son engagement lors de la dernière législature et avait promis de le faire s’il obtenait un second mandat.