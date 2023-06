Deux jeunes sont morts d’une infection à méningocoque au Québec depuis septembre 2022.

Le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’un vaccin protégeant contre quatre types de méningocoques soit désormais offert aux adolescents du Québec, comme c’est déjà le cas ailleurs au Canada. Ce changement coûterait 1 million de dollars de plus à l’État par année.

De septembre 2022 à février 2023, il y a eu 17 d’infections de méningocoques du sérogroupe Y au Québec. Or, la moyenne annuelle de 2010 à 2019 était de 6 cas par année.

De plus, deux jeunes de 15 et 23 ans ont perdu la vie en raison de la maladie. À la suite de cette recrudescence, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé au Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) d’émettre un avis concernant le programme de vaccination contre cette bactérie. Le Comité a rendu ses conclusions jeudi dans un document d’une vingtaine de pages.

Le Comité recommande à Québec de changer le type de vaccin offert aux adolescents en 3e secondaire pour qu’il couvre quatre types de méningocoques, soit les A, C, W et Y. À l’heure actuelle, les jeunes enfants et les adolescents reçoivent des vaccins seulement contre le type C.

Dans toutes les autres provinces canadiennes, c’est déjà un vaccin quadrivalent qui est offert aux jeunes.

À noter que le type B est le plus fréquent au Québec, mais il est combattu par un programme de vaccination différent.

Le méningocoque est une bactérie qui se trouve dans les voies respiratoires, selon le site internet du MSSS. Il en existe plusieurs types, classés par sous-groupes (ou sérogroupes) A, B, C, W et Y.

La méningocoque peut mener à des maladies graves comme la méningite (infection de la membrane entourant le cerveau) ou la septicémie (infection du sang).

Les symptômes d’une infection à méningocoque sont une forte fièvre, un mal de tête important, des nausées et des vomissements, une détérioration de l’état de la personne, des rougeurs ou plaques bleues sur la peau ou des hémorragies de la taille d’une tête d’épingle sur la peau.

Un million de dollars de plus par année

Selon le CIQ, changer le type de vaccin offert à la population adolescente coûterait à l’État un million de dollars de plus par année. La différence entre les deux vaccins est de 13 $ par dose. Chaque cohorte d’adolescents est composée d’environ 95 000 personnes, selon le Comité.

De plus en plus utilisés dans le monde, les vaccins quadrivalents coûtent moins cher qu’auparavant, note le Comité.

En ce moment, 90 % des jeunes enfants et 87 % des adolescents du Québec sont vaccinés contre le méningocoque de type C.

Le Comité estime que l’utilisation d’un vaccin protégeant contre les groupes A, C, W et Y contribuerait à réduire le risque pour toute la population. Il serait aussi bénéfique d’aligner le calendrier de vaccination du Québec avec celui du reste du Canada.