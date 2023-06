Après avoir fait ses preuves au Quartier DIX30 à Brossard, la clinique UP centre d’urgences pédiatriques inaugurait lundi matin une nouvelle clinique située à Saint-Eustache, dans la couronne nord de Montréal.

« Notre but est d’offrir un excellent service à la population en plus de soulager les urgences des hôpitaux de la Rive-Nord, mais aussi de Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal pour enfants », explique le Dr Sasha Dubrovsky, président et cofondateur d’UP centre d’urgences pédiatriques et soins spécialisés.

Quelque 40 000 patients âgés de 0 à 17 ans sont attendus dès la première année d’activité de la clinique, qui est ouverte de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7, 365 jours par année. La prise de rendez-vous se fait sur le site internet de Clinique UP, aussi connue sous le nom de Centre UP.

Lundi matin, Benoit Charette, ministre de l’Environnement et député de Deux-Montagnes, était sur place pour participer à l’inauguration de la clinique, à laquelle prenait également part Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Située dans un édifice neuf, la clinique UP de Saint-Eustache détonne par son aspect accueillant et moderne. La salle d’attente des patients est aérée et baignée de lumière naturelle, et compte plusieurs plantes vertes. On y trouve des livres, des sièges rembourrés et du WiFi. Les préposées qui accueillent les familles ne sont pas enfermées derrière des baies vitrées de plexiglas comme un changeur du métro, mais tout simplement assises sur des tabourets.

On pourrait croire qu’il s’agit d’une clinique privée, mais non : seule la carte d’assurance maladie du Québec est acceptée.

Collaboration et vocation

La clinique est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et l’équipe du Dr Dubrovsky.

Les pédiatres qui y travaillent doivent accepter de payer un loyer, alors que la pratique en milieu hospitalier se fait sans payer de loyer. Le résultat final est une diminution dans la rémunération des médecins, mais cela a pour effet d’attirer des professionnels de la santé qui croient en la philosophie de la clinique, signale la Dre Janie Desrochers, chef du département de pédiatrie de l’hôpital de Saint-Eustache, qui travaillera 50 % de ses heures à l’hôpital et 50 % à la clinique UP.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Dr Janie Desrochers, chef du département de pédiatrie de l’hôpital de Saint-Eustache

« L’idée est d’attirer des médecins qui seraient partis dans d’autres provinces après leurs études, dit-elle. Sur le plan financier, ce n’est pas ce qui est le plus avantageux, mais sur le plan de la mission de répondre le mieux possible aux besoins, et de le faire d’une façon différente, c’est très gratifiant », dit-elle.

Le Dr Dubrovsky, qui a cofondé la clinique UP avec le Dr Mher Barbarian, directeur médical et cofondateur, et le directeur financier Steve Omer, croit avoir trouvé l’une des solutions pour désengorger le réseau.

« Nous voyons qu’il y a des besoins ailleurs au Québec, alors qui sait ? Avec nos partenaires, on aimerait pouvoir continuer d’ouvrir des cliniques semblables dans le futur. »