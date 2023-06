Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé vendredi devoir réviser des milliers d’échantillons et rapports de pathologie et cytologie, en raison de possibles erreurs d’analyse par un de ses employés.

Ces échantillons ont été analysés par le même employé du CIUSSS, qui était à l’emploi depuis un peu plus d’un an et demi. Ce pathologiste s’est de lui-même retiré pour le temps de l’enquête, a indiqué par communiqué vendredi la direction adjointe des communications et des affaires publiques du CIUSSS.

Au total, 8000 échantillons et rapports de pathologie seront analysés de nouveau pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’irrégularités. Ils ont été prélevés entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai 2023. Les patients visés se trouvent dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Les personnes concernées par cet exercice seront contactées par le CIUSSS dans les prochains jours, a assuré ce dernier. L’institution a aussi mis en ligne un site web que ses usagers peuvent consulter, qu’elle va mettre à jour au fur et à mesure que la situation évolue.

« On est conscient que cette nouvelle peut semer de l’inquiétude, a commenté sur Twitter le ministre de la Santé Christian Dubé. On tient à rassurer la [population] : tous les citoyens qui pourraient être touchés par les irrégularités dans certains tests seront contactés dans les prochains jours et pris en charge par les professionnels de la santé. […] On suit la situation de très près. Tout est fait pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. »

4000 tests révisés en priorité

Le type de tests où pourraient se trouver des irrégularités touche, par exemple, des biopsies, des prélèvements faits pendant des chirurgies, des examens gynécologiques et des examens post-accouchements, indique le CIUSSS.

À noter que les biopsies positives (où les personnes ont reçu un diagnostic de cancer) ont déjà été validées par deux pathologistes. Il n’y a donc pas de risques d’erreur pour celles-ci.

Sur les 8000 échantillons qui seront à nouveau analysés, 4000 le seront de façon prioritaire, a indiqué le CIUSSS. Les examens en lien avec l’hématologie (le sang) et l’oncologie (le cancer) ont été priorisés.

Les gens dont les échantillons seront révisés n’ont pas à faire de nouveaux prélèvements. Leurs échantillons déjà prélevés ont une durée de vie de 20 ans, peut-on lire sur le site web du CIUSSS.

Ce serait en faisant des examens complémentaires sur des analyses réalisées pendant cette année et demie que l’établissement de santé a réalisé que tout n’était pas conforme, a rapporté le journal Le Quotidien vendredi.

Un geste volontaire de la part du professionnel de la santé impliqué n’est pas envisagé, indique aussi l’article.

Les six pathologistes du CIUSSS effectuent 40 000 analyses par année, selon Le Quotidien.

Pour toute question, les citoyens touchés peuvent aussi contacter le 1-833-681-0976.