Réforme Dubé

« Il y a un déséquilibre majeur entre la santé et les services sociaux »

(Québec) Poursuivant une « logique médico-centriste », la vaste réforme du ministre Christian Dubé risque de « creuser encore plus » le déséquilibre entre la santé et les services sociaux, déplore l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux.