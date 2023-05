Comment se portent les Québécois ?

Moins actifs, plus déprimés et pourtant assez satisfaits de leur état général : la nouvelle Enquête québécoise sur la santé de la population publiée mardi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) présente un portrait très contrasté et largement influencé par la pandémie. Aperçu en cinq instantanés.