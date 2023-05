Lors des audiences sur la réforme Dubé, mercredi, deux autres organisations syndicales de la santé ont déploré l’éloignement décisionnel des gens qui auront le véritable pouvoir. Santé Québec sera loin des réalités du terrain.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La FIQ et la Fédération de la santé, affiliée à la CSQ, craignent ainsi le « non-respect des réalités régionales », dans cette réforme du réseau qu’elles jugent centralisatrice, parce que tout sera décidé « en haut ».

Or, Montréal n’est pas Chandler ou même Nicolet, a lancé Luc Beauregard, de la CSQ.

Même si la réforme prévoit des responsables dans les établissements de santé, les organisations syndicales craignent que ceux-ci ne disposent pas de véritables pouvoirs.

Aussi, la grande mobilité qui sera exigée du personnel fait craindre à la Fédération interprofessionnelle de la santé des mouvements de personnel qui affaibliront certains centres.

Sa présidente, Julie Bouchard, raconte avoir justement vécu la situation lorsque les CISSS et CIUSSS ont été créés. Des infirmières ont ainsi quitté les plus petits centres pour se diriger vers les plus grands centres de la même région. Et elle croit que c’est ce qui se produira avec l’employeur unique que sera Santé Québec, de même qu’avec l’ancienneté réseau plutôt que par établissement.

« C’est là où c’est inquiétant. La mobilité ne vient pas ajouter des professionnels en soins pour donner des soins au quotidien. Au contraire, on affaiblit certains centres pour en améliorer d’autres », a affirmé la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.