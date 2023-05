Le président de la FMOQ, le D r Marc-André Amyot, n’a pas mâché ses mots mardi lors de son passage en commission parlementaire sur le projet de loi 15, qui vise à rendre plus efficace le réseau de santé et des services sociaux.

Les médecins de famille « déçus et choqués »

(Québec) Le syndicat des médecins de famille a mené une charge à fond de train contre la réforme du ministre Christian Dubé. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est « déçue et choquée » du projet de loi 15 qui risque « d’aggraver » la pénurie d’omnipraticiens.

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, n’a pas mâché ses mots mardi lors de son passage en commission parlementaire sur le projet de loi 15, qui vise à rendre plus efficace le réseau de santé et des services sociaux. Selon lui, le texte législatif semble avoir été rédigé « par des fonctionnaires » et ne tient pas compte de la réalité des médecins omnipraticiens.

Christian Dubé s’est dit « étonné » des propos du Dr Amyot répliquant que le mémoire de la FMOQ avait lui l’air d’avoir été écrit par « des avocats ».

La FMOQ accuse le ministre d’utiliser une approche « coercitive » plutôt que collaborative. Le Dr Amyot reproche au gouvernement Legault de vouloir « démanteler [dans sa réforme] une cogestion éprouvée entre la médecine de famille et le système de santé par une loi expulsant les médecins des paliers décisionnels ». Le syndicat des omnipraticiens a parlé d’une réforme « autoritaire » et « centralisatrice ».

M. Dubé a affirmé avoir l’impression de « revivre le jour de la marmotte » alors qu’il y a un an, la FMOQ tirait à boulets rouges sur le projet de loi 11 sur l’accès à la première ligne. Québec et la FMOQ ont ensuite conclu une entente pour augmenter la prise en charge de patients par les groupes de médecine familiale (GMF). « Si c’est pour finir comme ça, je vais prendre ça comme un bon signe », a lancé le ministre.

La cogestion et la place des médecins dans la nouvelle gouvernance de Santé Québec ont été au cœur des débats mardi. Le Collège des médecins a dit craindre que la réforme du ministre « évacue » les médecins des rôles décisionnels du réseau de la santé. La diminution du poids des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) inquiète aussi le Collège et la FMOQ.

« Tous les médecins sont inquiets de ça », a soutenu le Dr Amyot. La fédération et le Collège demandent à Québec de ne pas modifier les responsabilités du CMDP, qui dispose actuellement d’un accès direct aux PDG des établissements pour le conseiller sur l’organisation des soins cliniques. Avec la réforme, les CMDP relèveraient du directeur médical et du conseil interdisciplinaire de l’établissement.

En commission parlementaire, le ministre Dubé ne s’est pas prononcé spécifiquement sur cette demande. En mêlée de presse, il a fait valoir qu’il n’allait pas « changer pour changer » son projet de loi.

« Est-ce que ça veut dire que juste les CMDP ne veulent pas changer [et que] tous les autres doivent changer ? », a demandé le ministre en mêlée de presse, mardi. « Je vais changer [mon projet de loi] si je vois que ça améliore la relation avec le patient », a-t-il insisté.

Le Dr Amyot s’oppose vigoureusement à ce que le directeur médical puisse déterminer des sanctions et des privilèges accordés aux médecins alors que c’est actuellement la responsabilité du CMDP.

Place des médecins

Le Collège des médecins s’inquiète également que la voix des médecins soit « diluée » des rôles décisionnels. Un grief qui « titille » le ministre de la Santé qui s’est défendu mardi de vouloir réduire leur « voix ».

« En lisant le projet de loi, on constate qu’on évacue les médecins de rôles décisionnels touchant la trajectoire des soins. On s’appauvrit de leur savoir, de leurs compétences. On risque de les démobiliser », a déploré devant les parlementaires son président, le Dr Mauril Gaudreault.

« Ça vient me titiller un peu quand vous me dites que vous avez l’impression qu’on enlève la voix aux médecins », a rétorqué le ministre Christian Dubé. « Est-ce que c’est parce qu’on donne la voix à d’autres professionnels ? Parce qu’il me semble qu’on peut garder la même voix des médecins tout en donnant la voix [à d’autres professionnels] », a poursuivi le ministre.

Le Collège a rappelé qu’il appuie un partage des responsabilités entre tous les professionnels du réseau, mais que selon lui, le projet de loi ne met pas assez l’emphase sur la cogestion clinique et administrative. Sur ce plan, le ministre Dubé a réaffirmé que la cogestion « existe » dans le réseau et a déjà fait ses preuves. « Il y a bien des choses qui n’ont pas besoin d’être dans le projet de loi », a-t-il précisé.

La Presse rapportait lundi que le Collège des médecins estime que la réforme Dubé se concentre trop sur ce qui se passe à l’intérieur de l’hôpital et pas suffisamment à l’extérieur, comme dans les groupes de médecine familiale (GMF) ou les cliniques de soins de santé.