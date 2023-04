(Québec) Après avoir affirmé que l’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont sera réalisé « par étape », le ministre Christian Dubé écarte ce scénario controversé pour procéder en une seule phase. Québec pourrait donc revoir à la hausse son enveloppe budgétaire.

Après examen, le ministre Christian Dubé a dévoilé mardi qu’il donnera d’ici quelques semaines le feu vert à l’agrandissement attendu de 720 lits en une seule phase. « J’ai une philosophie très claire quand je veux prendre une décision de cette importance-là. Je veux toujours avoir deux scénarios », a expliqué le ministre de la Santé lors de l’étude des crédits budgétaires.

« Je ne veux pas juste un scénario et me convaincre que c’est le bon choix. Et c’est peut-être ça qui a inquiété les gens, c’est qu’on a regardé deux scénarios [dont celui d’une rénovation par phase] », a admis le ministre qui était interrogé par le député de Québec solidaire, Vincent Marissal.

Le scénario par étape, qui se serait traduit par le maintien de chambres dans la partie la plus vétuste, le cruciforme, créait des remous à l’interne, comme le révélait La Presse en janvier. La mairesse Valérie Plante l’avait ensuite qualifié de « préoccupant » pour la population.

Mardi, Vincent Marissal a rappelé à M. Dubé qu’il a promis en mars dernier, lors de l’étude des crédits provisoires en santé, une annonce d’ici « un mois ou deux » sur l’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. « L’engagement d’une réponse dans le mois de mai pour un hôpital de 720 lits, on va être là », a répondu M. Dubé.

Et « en une seule phase », a-t-il servi en complément de réponse, ce que le député de Rosemont a rapidement qualifié de « très bonne nouvelle » pour les citoyens de l’est de Montréal.

Sur Twitter, Valérie Plante a salué la décision de M. Dubé « d’accélérer l’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en une seule phase ».

Le ministre Christian Dubé ne s’est pas aventuré sur la question des coûts du projet, qui ont explosé depuis la première annonce du gouvernement, en août 2021. Québec avait réservé une enveloppe de 2,5 milliards. Or, le projet d’agrandissement se chiffrait plutôt à 4,2 milliards, selon une analyse financière de la Société québécoise d’infrastructures rendue publique à l’été 2022. Le budget sera dévoilé lors de l’annonce.

La Presse avait révélé en janvier que le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal évaluait un scénario d’agrandissement beaucoup moins ambitieux, qui inclurait la rénovation du bâtiment le plus vétuste, le cruciforme, pour respecter l’enveloppe budgétaire de 2,5 milliards.

Dans la foulée de ces révélations, le ministre Christian Dubé avait pour une première fois affirmé que le projet d’agrandissement se ferait « par phase » ce qui a provoqué la controverse. Inquiétée, la mairesse Valérie Plante avait même pris la plume pour demander au gouvernement Legault de présenter publiquement « une proposition claire » de son plan d’agrandissement « par phasage ».

Procéder « par étapes » forçait l’établissement à présenter un projet de moindre envergure et à maintenir des chambres dans le cruciforme, option que l’on voulait éviter en raison du piètre état du bâtiment.