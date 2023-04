(Québec) Le gouvernement du Québec annonce lundi que la vaccination gratuite contre le zona à l’intention des Québécois âgés de 80 ans et plus et des personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus sera disponible dès le mois prochain.

La Presse Canadienne

La vaccination gratuite de certains aînés contre le zona a été prévue dans le dernier budget présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, Eric Girard. Le ministre avait alors précisé que son gouvernement prévoyait consacrer 124,6 millions sur cinq ans pour offrir le vaccin gratuit contre le zona à 800 000 personnes.

Le vaccin sera offert dans les centres de vaccination du réseau de la santé ainsi que dans plusieurs pharmacies. Une tournée des CHSLD par les équipes de vaccination est également prévue.

Le programme pourra être bonifié au cours des prochaines années afin d’élargir les tranches d’âge qui pourront bénéficier de la gratuité du vaccin contre le zona.

La vaccination comprend deux doses du vaccin inactivé contre le zona. Son efficacité à prévenir le zona est d’environ 90 % dans tous les groupes d’âge, avec une protection à long terme d’environ 10 ans.

La prise de rendez-vous sera possible dans quelques semaines, sur Clic Santé.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) rapporte qu’il y a chaque année au Québec 27 000 cas de zona, ce qui engendre 600 hospitalisations.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, signale que le zona est un problème de santé majeur qui présente des complications parfois très graves et des douleurs qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois, voire des années.