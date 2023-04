Devant la pénurie majeure de personnel de la santé au Nunavik, Québec annoncera vendredi un investissement de près de 177 millions de dollars pour construire 150 nouveaux logements dans différentes communautés, a appris La Presse. Ces habitations seront réservées aux travailleurs du réseau de la santé.

Depuis des mois, les établissements de santé du Nunavik sont aux prises avec une importante pénurie de personnel. À l’été 2022, la crise était telle que les autorités de santé locales avaient demandé le renfort de l’armée. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’était rendu sur place1.

À la fin de janvier 2023, des infirmières de la côte de la baie d’Hudson avaient tenu un sit-in pour dénoncer leurs conditions de travail et la pénurie de personnel toujours présente2.

Le recrutement freiné par le manque de maisons

Réunies en conseils d’administration en décembre 2022 à Montréal, les autorités de santé du Nunavik avaient révélé que le recrutement de personnel au Nord était fortement compromis par le manque de logements. Des communautés avaient par exemple été obligées d’annuler des affichages de poste en santé publique, incapables de loger les futurs candidats.

Malgré une hausse des signalements, la Direction de la protection de la jeunesse du Nunavik peinait aussi à recruter suffisamment de personnel notamment par manque d’hébergement.

Le taux d’occupation des logements du personnel de la santé s’élevait à 159 % en décembre au Nord. C’est donc dire que plusieurs employés devaient partager leur résidence.

Selon des présentations faites en décembre par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Inuulitsivik (baie d’Hudson) et le CSSS Tulattavik (baie d’Ungava), il manque 350 maisons au Nunavik pour pouvoir loger tous les travailleurs de la santé. Or l’an dernier, seulement 42 nouveaux logements se sont construits dans les 14 villages du territoire3.

En plus des travailleurs de la santé, la population locale du Nunavik fait aussi face à un manque de logements. Ces constructions ne relèvent toutefois pas du réseau de la santé.

Une surveillance étroite

La construction des 150 nouveaux logements pour les travailleurs de la santé au Nunavik doit commencer dès l’été et les premiers appartements doivent être livrés au printemps 2024. Ils seront principalement érigés à Puvirnituq et à Kuujjuaq. Il s’agira de logements d’une ou deux chambres, avec un salon, une cuisine, une salle à manger et une salle de bain.

Les lenteurs dans la construction de résidences destinées aux travailleurs de la santé au Nunavik ont été décriées dans le passé. Mais le cabinet du ministre de la Santé indique que des « leviers » ont été mis en place pour s’assurer « que le projet se concrétisera dans les temps ».

Un processus d’audit indépendant sera notamment mis en place pour assurer le suivi du projet. La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik devra aussi nommer un chargé de projet responsable « du respect des autorisations ministérielles ».

Enfin, un « système de suivi technique et financier » sera mis en place pour permettre au ministère de la Santé et des Services sociaux de pouvoir suivre en tout temps l’évolution du projet.