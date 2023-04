L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) rapporte 45 cas confirmés de salmonellose entre février 2022 et mars 2023, dont 11 au Québec, 22 en Ontario et cinq en Alberta.

Une éclosion de cas de salmonellose liés aux serpents et aux rongeurs

L’Agence de la santé publique du Canada enquête sur une éclosion de cas de salmonellose détectés partout au pays, dont 11 cas au Québec.

Plusieurs personnes infectées ont déclaré avoir été en contact direct ou indirect avec des serpents et des rongeurs d’alimentation – utilisés pour nourrir les reptiles – avant l’apparition de la maladie.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) rapporte 45 cas confirmés entre février 2022 et mars 2023, dont 11 au Québec, 22 en Ontario et cinq en Alberta. Une personne est décédée de la salmonelle, et neuf ont dû être hospitalisées. Neuf personnes infectées avaient moins de 5 ans.

« L’enquête concertée sur l’éclosion a été lancée ce printemps en raison d’une augmentation des cas d’infection à Salmonella signalés de partout au pays », a indiqué l’ASPC dans un communiqué diffusé jeudi.

Les symptômes d’une infection à la salmonelle se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l’exposition à un animal infecté, à une personne infectée ou un produit contaminé par la bactérie. La liste de symptômes inclut de la fièvre, des frissons, de la diarrhée, des maux de tête, de la nausée et des vomissements.

Si les personnes infectées se rétablissent souvent sans traitement, les enfants de 5 ans et moins, les aînés, les personnes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque d’être gravement malades.

En se fiant sur les éclosions antérieures de salmonellose liées aux serpents et aux rongeurs, l’ASPC rappelle aux propriétaires de reptiles de pratiquer une bonne hygiène des mains et de manipuler leurs animaux de façon sécuritaire.