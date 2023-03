(Québec) L’appui de l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette à la réforme caquiste de la santé est vu comme un mauvais présage par Québec solidaire, le Parti québécois et même les libéraux. Ils craignent un bouleversement dans le réseau de la santé.

« Des réformes de structure qui plongent notre système de santé dans la pagaille et la chicane, on l’a fait dans le passé. Celui qui l’a fait le plus, c’est Gaétan Barrette. Et aujourd’hui, cet ancien ministre libéral de la Santé nous dit : c’est une maudite bonne affaire, le projet de la CAQ », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois mardi, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale

M. Nadeau-Dubois, comme les autres chefs de partis d’opposition, a évité de critiquer des mesures précises de la réforme de M. Dubé, qui forcerait notamment les médecins spécialistes à assurer un meilleur accès à leur service et qui créerait Santé Québec, et va revoir le gouvernement du réseau de la santé en profondeur. Le projet de loi doit être déposé mercredi.

Mais il déplore l’intention du gouvernement Legault de modifier la structure du réseau de la santé, comme le révélait La Presse, et associe cette réforme à celle de M. Barrette.

Rapidement, l’ex-ministre libéral a applaudi « à tour de bras » la réforme Dubé et salue le « guts » du premier ministre François Legault. Il a affirmé que cette réforme suscitera son lot de critiques, qu’il a associé à une « troisième guerre mondiale ».

Peur

« Moi, quand je vois ça, ça m’inquiète. Puis ces réformes… Ces réformes-là n’ont pas amélioré l’accès aux soins au Québec. Les gens au Québec, en ce moment, ne sont pas plus satisfaits du système de santé avant les réformes Barrette. Ça fait que, moi, ça m’inquiète », a indiqué M. Nadeau-Dubois.

Le Parti québécois a choisi la même ligne d’attaque. « Le premier appui significatif du ministre Christian Dubé, c’est Gaétan Barrette. Je m’arrêterai là », a lancé le député péquiste Pascal Bérubé.

Il critique M. Dubé, qui veut parler de ses « rêves » pour le réseau de la santé, alors que « le quotidien des Québécois, […] c’est de l’attente, puis de la frustration ».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a raillé M. Dubé, qui a « cette habitude de trouver des mots grandioses pour qualifier son action ». « Souvenons-nous de la mini-révolution, ou de la petite révolution, où est-ce qu’on donnait des bonus aux infirmières du privé, initiative qui a donné pas grand-chose, à part une dilapidation des fonds publics, shaker les colonnes du temple, trouver des top guns, le plan d’action d’urgence et le Comité d’urgence tactique. Christian Dubé fait beaucoup d’annonces, mais qui ne correspondent à rien concrètement pour la population », a-t-il dit.

Torts

Le chef libéral Marc Tanguay estime « qu’on n’a pas besoin d’une troisième guerre mondiale au Québec. » « Ceux qui sont sur une liste d’attente n’ont pas besoin d’une troisième guerre mondiale », a-t-il dit.

Est-ce que le PLQ est embarrassé de voir un ancien ministre appuyer un projet de la Coalition avenir Québec ? « Je ne sais pas si les commentaires de Gaétan font plus de tort à nous ou à la réforme qui s’en vient de François Legault », a-t-il laissé tomber.