Santé Québec

Dubé veut recruter des « top guns » du privé

(Québec) Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, veut des « top guns » du secteur privé pour diriger sa future agence Santé Québec, un moyen d’améliorer la performance et l’efficacité du plus gros réseau de l’État, selon lui.