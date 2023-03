La réalité virtuelle peut être utilisée pour soulager les patients notamment lors d’insertions intraveineuses, de prélèvements sanguins, de retraits de plâtres ou de sutures et de changements de pansements.

Pour diminuer leur douleur et leur anxiété, des milliers de jeunes patients utiliseront bientôt la réalité virtuelle lors de leurs soins à l’Hôpital Shriners pour enfants, à Montréal.

Installés dans leur chambre d’hôpital, les enfants pourront jouer à un jeu immersif pendant leurs soins grâce à un casque de réalité virtuelle et une manette. La technologie permet de transporter les patients dans un monde 3D où ils doivent attraper des ballons rouges et des diamants autour d’eux.

« Les différents processus médicaux rendaient les enfants très anxieux. On cherchait une solution pour régler le problème », explique à La Presse la chercheuse et professeure en soins infirmiers à l’Université McGill, Argerie Tsimicalis. « Quand l’enfant utilise la réalité virtuelle, il est comme dans un autre monde. Il ne crie pas et ne bouge pas », dit-elle.

Jusqu’à présent, une centaine d’enfants ont testé la technologie. L’hôpital estime être en mesure de proposer la réalité virtuelle à environ 3500 patients en 2024 et jusqu’à 17 500 patients au cours des cinq prochaines années. L’établissement possède actuellement quatre casques de réalité virtuelle.

Soulager les patients

La réalité virtuelle peut être utilisée pour soulager les patients notamment lors d’insertions intraveineuses, de prélèvements sanguins, de retraits de plâtres ou de sutures et de changements de pansements.

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS Au total, 84 % des patients utilisant la réalité virtuelle ont vécu une expérience médicale positive, selon une étude réalisée par l’équipe de soins infirmiers de l’hôpital en 2019.

L’enfant oublie qu’il est dans un contexte hospitalier grâce au jeu et ça rend l’expérience de l’hôpital plus positive. Sofia Addab, coordonnatrice de la recherche clinique

La réalité virtuelle est offerte aux patients de 5 ans et plus.

L’équipe souhaite également amener cette technologie en bloc opératoire. « On voudrait que les patients aient accès à la réalité virtuelle avant une chirurgie pour réduire leur anxiété face à la procédure et après la chirurgie pour gérer la douleur postopératoire », ajoute Mme Addab.

Expérience médicale positive

Au total, 84 % des patients utilisant la réalité virtuelle ont vécu une expérience médicale positive, selon une étude réalisée par l’équipe de soins infirmiers de l’hôpital en 2019. Les enfants ont tous signalé un niveau minimal de douleur ou une absence de douleur et d’anxiété.

La technologie de Paperplane Therapeutics a également été utilisée lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au CISSS de Laval, au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île de Montréal, au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et au Stade olympique.