Transferts en santé

Ottawa retranche 82 millions, dont 41 au Québec

(Ottawa) Jugeant « inacceptable » et ne pouvant « tolérer » que des patients aient eu à débourser de l’argent pour des services de diagnostic, Ottawa passe de la parole aux actes et retranchera dans les prochaines semaines 82 millions des sommes versées aux provinces et territoires, dont 41 millions au Québec.