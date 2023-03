(Québec) Le projet de loi du ministre Christian Dubé pour mettre fin au recours aux agences de placement est une « coquille vide » aux yeux de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Selon le syndicat, Québec rate sa cible et doit donner plus de mordant à ses visées.

« Si le gouvernement croyait plaire aux professionnelles en soins du réseau public et à l’organisation syndicale […] avec ce simulacre de position ferme contre les agences privées, force est de constater qu’il n’a réussi à berner personne », a décoché la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

C’est pourtant à la demande du syndicat que le ministre de la Santé a pris la décision de légiférer pour abolir le recours aux agences. « Je cherche encore le merci », a rétorqué le ministre Dubé en ouverture des consultations sur le projet de loi 10, qui se sont amorcées mardi à Québec.

Le syndicat montre du doigt que les mesures pour serrer la vis à la main-d’œuvre indépendante (MOI) seront pour la plupart précisées par règlement, dont la nature n’est pas connue pour l’instant.

« Le projet de loi 10 ne constitue absolument pas un gage de limiter la MOI, encore moins l’éliminer », a poursuivi Mme Bouchard qui était le premier groupe entendu en commission.

La FIQ recommande que « les balises nécessaires à l’élimination progressive » de la main-d’œuvre indépendante, comme les cibles annuelles, les échéanciers et les critères de base des appels d’offres du gouvernement « soient incluses » dans le projet de loi et non dans un règlement.

« Cette modification est essentielle à ce que le projet de loi 10 assure réellement l’élimination progressive » des agences, écrit la FIQ dans son mémoire où le syndicat émet une longue liste de recommandations visant les conditions de travail des infirmières.

Comme dans les mesures d’urgence

Le ministre de la Santé a fait valoir que « l’essentiel » des règlements qui seront déposés ultérieurement par son gouvernement sera semblable aux arrêtés ministériels visant les agences pendant l’urgence sanitaire. « Je ne pense pas que ce soit un enjeu », a-t-il indiqué en mêlée de presse.

Pendant la crise sanitaire, des mesures avaient été prises pour serrer la vis aux agences, comme l’instauration de prix plafond par profession. On avait aussi rendu obligatoire une période de 90 jours entre le moment où un employé qui quitte le réseau peut revenir y travailler pour une agence.

« Tout ce que vous m’avez demandé, ça va se retrouver dans les règlements. Il n’y aura pas de surprises », a rassuré le ministre Dubé en répondant à Mme Bouchard. Il a rappelé que le gouvernement devait se donner « une flexibilité » en procédant par règlement.

Selon l’opposition, le ministre Dubé se garde trop de marge de manœuvre. « De façon précise, c’est un peu un chèque en blanc au ministre », a lancé le député libéral André Fortin. « Ça ressemble plus à un recueil de décrets », a soutenu Vincent Marissal, de Québec solidaire.

« Les pouvoirs que se donne le ministre à l’intérieur du projet de loi permettent tout autant d’éliminer le recours que de le continuer », a soutenu le député péquiste Joël Arseneau.

Un « élément clé » du Plan santé

Christian Dubé a fait valoir que le projet de loi 10, qui vise à sevrer le réseau public des agences de placement d’ici 2026, est « un élément clé » de son Plan santé. Le succès de la future loi passera aussi par le renouvellement des conventions collectives, a-t-il réitéré.

Le ministre Dubé a rappelé que le recours aux agences a explosé depuis la pandémie. « Ce qui devait être une exception est devenu un mode de gestion au fil des dernières années », a-t-il soutenu, ajoutant que le nombre d’agences « a proliféré ».

Il a aussi rapporté que des entreprises en ont aussi profité de la dépense du réseau pour augmenter leurs prix. M. Dubé soutient que l’État québécois a payé de « 300 à 400 millions » de trop pour « le même service » en ayant recours aux agences.

En 2021-2022, l’État québécois a dépensé près d’un milliard de dollars pour embaucher de la main-d’œuvre indépendante. Il s’agit d’une augmentation de 380 % depuis 2016.