« On va les ouvrir », affirme Dubé

(Québec) Christian Dubé autorisera l’ouverture des centres de chirurgie en attente de permis, à l’exception des cliniques d’esthétique, si leurs activités permettent de s’attaquer aux listes d’attente. Le ministre de la Santé admet qu’il a manqué de clarté dans ses directives après l’envoi par son ministère de plusieurs avis d’intention refus de permis.

Le ministre Christian Dubé a expliqué mardi qu’il n’avait « peut-être pas été assez clair » avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui a envoyé en début d’année une quinzaine d’avis d’intention de refus de permis à des centres privés de chirurgie.

« Je vais garder ça simple : je voulais qu’on limite les cliniques privées si elles n’étaient pas dans nos objectifs. […] On n’a pas les moyens de perdre du personnel, des infirmières, pour des cliniques esthétiques », a illustré le ministre de la Santé à son arrivée en commission parlementaire, à Québec.

En revanche, si elles permettent de réduire les listes dans les spécialités où il y a beaucoup d’attente, ces cliniques devraient recevoir le feu vert du ministère, a indiqué M. Dubé. « J’ai été surpris que des cliniques qui devaient ouvrir et qui devaient nous aider avec nos listes d’attente n’ont pas eu leur permis, alors on a clarifié [la situation] dans les derniers jours », a-t-il précisé.

La Presse rapportait mardi que l’Institut chirurgical Westmount, un centre de chirurgie multidisciplinaire, attend son permis depuis 18 mois. La clinique est de celles qui ont reçu un avis d’intention de refus, en janvier.

Or, les infrastructures flambant neuves permettront la pratique de plusieurs types d’opérations d’un jour couvertes par la RAMQ, comme les interventions orthopédiques, en urologie, en ORL et en ophtalmologie. Il s’agit d’ailleurs de quatre des cinq spécialités où le nombre de patients en attente d’une opération est le plus élevé, selon le tableau de bord du MSSS.

Bien que la décision finale revienne au ministre, Christian Dubé a expliqué qu’un comité du MSSS où est aussi présente la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) doit émettre une recommation. M. Dubé a ajouté qu’il ignore « où est tombé cet espèce d’imbroglio » entre ses intentions et les avis envoyés.

Je ne suis pas là pour blâmer personne, mais j’ai dit [au ministère] de clarifier. Si c’est pour accélérer nos listes d’attente et que ce ne sont pas des cliniques à titre esthétique, on va les ouvrir. Christian Dubé, ministre de la Santé

Les dossiers de l’ensemble des cliniques ayant reçu un avis d’intention négatif seront révisés dans les prochaines semaines. Christian Dubé est d’ailleurs intervenu en février dernier pour débloquer un projet de centre de chirurgie à Saint-Jérôme. Dans ce cas, les travaux de construction ont dû être suspendus en raison des délais de délivrance de permis.

Diverses raisons peuvent être évoquées en cas de refus d’octroi de permis, comme la disponibilité des ressources, la « complémentarité de l’offre » dans le secteur ou la vocation souhaitée par la clinique.