(Québec) Le Collège des médecins demande à Québec d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes lourdement handicapées, plutôt qu’aux seules personnes souffrant d’un handicap « neuromoteur » grave et incurable.

Les députés entament mardi au Parlement les consultations particulières du projet de loi 11, déposé plus tôt cet hiver par la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Ce projet de loi, qui reprend les grandes orientations du projet de loi 38, mort au feuilleton avant le déclenchement de la dernière élection, a pour effet d’élargir l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant de maladies graves et incurables, comme l’alzheimer, et à celles qui ont un handicap neuromoteur grave et incurable. Ce deuxième point fait débat.

En après-midi, mardi, le Collège des médecins demandera à Québec de ne pas limiter l’accès à l’aide médicale à mourir aux seules personnes souffrant d’un handicap neuromoteur grave et incurable. « Le Collège souhaite que toutes les personnes lourdement handicapées, dans un état incurable, affligées de souffrances inapaisables et répondant aux critères établis, puissent avoir accès à l’aide médicale à mourir », affirme le Collège.

« Le Code criminel et les balises établies par la Cour suprême dans l’arrêt Carter en 2015, qui balisent l’aide médicale à mourir à travers le Canada, ne qualifient aucunement la notion de handicap. Il existe en effet des handicaps graves de naissance, qui ne sont pas forcément neuromoteurs. Le [Collège des médecins] demande donc le retrait de ce qualificatif. Il faut que la loi québécoise accorde en toute équité l’accès à ce soin aux Québécoises et Québécois, non pas qu’elle le restreigne. Sur le plan médical, cette situation est inacceptable », ajoute-t-il.

Québec garde le cap

En mêlée de presse, mardi, la ministre Sonia Bélanger a réitéré qu’il est important, pour elle, « de préciser la notion de handicap » dans l’élargissement proposé de l’aide médicale à mourir.

« C’est pour ça qu’on le précise dans handicap neuromoteur. La notion de handicap est une notion qui est extrêmement large. On peut parler d’handicap visuel, handicap auditif, sensoriel, moteur. Vous voyez dans quoi on navigue. Donc, on arrive dans un concept très complexe, je pense que c’est extrêmement important qu’on puisse amener les nuances et baliser, par principe de prudence », a-t-elle dit.

Le projet de loi 11 n’élargit pas non plus l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent d’un trouble mental. La commission spéciale et transpartisane, qui a déposé son rapport en décembre 2021, et dont le projet de loi est largement inspiré, le recommandait pourtant. « Il n’y a pas de consensus au Québec par rapport au trouble mental », a affirmé Mme Bélanger.

Avec Fanny Lévesque