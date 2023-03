Des infirmiers et infirmières d’Afrique arrivent à Saint-Hyacinthe

Ils arrivent du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie ou encore du Cameroun et intégreront bientôt le système de santé, qui fait face à une importante pénurie de personnel. Vingt-huit infirmiers et infirmières en provenance d’Afrique entameront sous peu une formation d’un an à Saint-Hyacinthe. La Presse est allée à leur rencontre lors d’une journée d’intégration.