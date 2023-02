Saint-Jérôme

Un centre de chirurgie attend impatiemment son permis

Un projet de centre médical spécialisé qui permettra à terme d’effectuer plus de 16 interventions chirurgicales et 28 endoscopies par jour sur des patients du réseau public de la santé attend depuis plus d’un an et demi d’obtenir son permis du ministère de la Santé. Devant ces longs délais, les travaux de construction de la vaste bâtisse de 30 000 pieds carrés située à Saint-Jérôme ont été mis sur la glace.