(Québec) Québec dépose la nouvelle mouture de son projet de loi visant à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant d’une maladie grave et incurable, comme l’Alzheimer. Il réintroduit les articles visant les personnes atteintes « d’un handicap neuromoteur grave et incurable » et oblige désormais les maisons de soins palliatifs à offrir l’aide médicale à mourir.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, qui est la nouvelle responsable du dossier, a présenté jeudi le projet de loi 11, qui reprend essentiellement les intentions du projet de loi 38, mort au feuilleton lors de la dernière législature.

« C’est une journée vraiment importante […] pour l’ensemble de la société », s’est réjouie la ministre Bélanger, qui a été élue en octobre dernier. Il s’agit de son premier projet de loi.

« Je suis infirmière de profession et j’ai toujours été guidée par le désir d’offrir les meilleurs soins, avec beaucoup d’empathie et de respect. L’aide médicale à mourir, c’est justement ça, de l’empathie et du respect », a ajouté Mme Bélanger, ex-présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

La ministre s’est d’ailleurs montrée émotive à quelques reprises lors de la présentation du projet de loi aux journalistes, jeudi. Elle était accompagnée de la députée caquiste Nancy Guillemette, qui a présidé la commission spéciale transpartisane sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Québec veut permettre aux personnes souffrant d’une maladie grave et incurable, comme l’Alzheimer, de faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir. Le gouvernement Legault réintroduit les articles visant à rendre admissible les personnes atteintes « d’un handicap neuromoteur grave et incurable ».

Ces articles avaient été retirés du projet de loi piloté par le ministre de la Santé, Christian Dubé, au printemps dernier, dans un souci d’accélérer l’adoption du texte législatif. C’est un enjeu qui n’a pas fait l’objet de débats au Québec et les partis d’opposition avaient à l’époque accusé le ministre Dubé d’avoir sorti « un lapin de son sac » à deux semaines de la fin de la législature.

Il s’agissait notamment d’une demande du Collège des médecins qui voulait profiter de l’ouverture de la Loi concernant les soins de vie pour l’harmoniser à la législation fédérale.

Mais cette fois-ci, les parlementaires disposeront de beaucoup de temps pour étudier le texte législatif et consulter les groupes d’intérêt. Le gouvernement Legault tient par ailleurs à ce que les travaux se tiennent dans un esprit transpartisan, comme l’an dernier. « Je n’ai pas l’intention de faire de la partisanerie et j’offre ma collaboration sincère [à l’opposition] », a assuré Mme Bélanger.

Sonia Bélanger a assuré que le débat sera mené au sujet de rendre admissible les personnes atteintes d’un handicap neuromoteur grave et incurable. Elle n’a pas voulu s’aventurer jeudi sur une liste de troubles et maladies qui pourraient être admissibles, réaffirmant que le travail se fera en commission.

Obligation pour les maisons de soins palliatifs

Le projet de loi 11 va plus loin que sa version précédente en obligeant désormais les maisons de soins palliatifs à offrir l’aide médicale à mourir en ses murs. « Une maison de soins palliatifs ne peut exclure l’aide médicale à mourir des soins qu’elle offre », écrit-on. Dans la version initiale, le texte législatif prévoyait certaines exceptions, ce qui n’est plus le cas dans le nouveau texte.

Mme Bélanger a relaté avec émotion les cas qui lui ont été rapportés, de patients de maisons de soins palliatifs qui ont dû être transportés en ambulance vers un centre hospitalier, dans les derniers moments de leur vie, pour recevoir l’aide médicale à mourir. Environ une dizaine de maisons de soins palliatifs n’offrent pas pour l’heure l’aide médicale à mourir, a indiqué la ministre Bélanger.

Comme dans la dernière mouture, le projet de loi 11 rejette la possibilité que l’aide médicale à mourir soit élargie aux personnes souffrant d’un trouble mental. Il s’agissait aussi d’une recommandation de la commission spéciale transpartisane, dont le rapport final a été déposé en décembre 2021.

« On a clairement ressenti que le trouble mental et l’aide médicale à mourir ne fait pas consensus », a souligné Mme Bélanger, qui a indiqué avoir consulté différents groupes d’experts sur la question. Elle ne ferme pas la porte pour l’avenir. « Ça nous semblait précipité de faire ça aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Le projet de loi 11 fait aussi tomber le critère de fin de vie parmi les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir l’aide médicale à mourir.

On permet également aux infirmières praticiennes spécialisées d’un établissement public d’administrer l’aide médicale à mourir. Elles pourraient aussi leur permettre de constater un décès. Il s’agit d’une pratique qui avait été exceptionnellement permise pendant la pandémie. Québec souhaite ainsi la pérenniser dans un objectif de décloisonner les professions.