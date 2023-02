Des médecins et des infirmières ont dénoncé mardi la fermeture partielle de la salle d’urgence de l’Hôpital de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal.

« Dans le contexte où toutes les urgences à Montréal débordent, comment peut-on se permettre de restreindre l’accès à l’urgence de l’Hôpital de Lachine », a déclaré le Dr Paul Saba, président du comité « Hôpital communautaire Lachine », lors d’une conférence de presse mardi matin en bordure de l’hôpital.

Dès mardi, les urgences de l’Hôpital de Lachine seront fermées la nuit et les ambulances seront redirigées vers d’autres établissements de santé, a indiqué le Dr Saba. Mardi matin, des dizaines de citoyens s’étaient rassemblés, pancarte à la main, pour dénoncer cette fermeture partielle.

« La fermeture du service d’urgence et d’ambulances à Lachine entraînera des déplacements plus longs et des temps d’attentes plus longs dans les autres hôpitaux. Ça signifie qu’un patient pourrait être plus malade au moment où il sera reçu dans un autre hôpital et il pourrait même en mourir », a déclaré le Dr Saba.

« Complètement renversé »

« Ce dont la population a besoin, c’est un accès en tout temps à un service d’urgence », a déclaré le Dr Daniel Laliberté, médecin omnipraticien qui travaillait jusqu’à tout récemment depuis 25 ans à l’Hôpital de Lachine. Il s’est dit « complètement renversé » par cette fermeture de nuit.

« D’apprendre cette nouvelle-là me met hors de moi. C’est frustrant », renchérit Jade Cuerrier-Loiselle, infirmière depuis 15 ans à l’Hôpital de Lachine. À ses côtés, Josée Théoret, infirmière aux urgences depuis 39 ans, s’est dite « complètement anéantie ».

Mme Théoret soutient que les urgences de l’Hôpital de Lachine sont essentielles. « Je viens de sauver un enfant de neuf mois. On l’a sauvé in extremis avec une opération à cœur ouvert. Il y a plein d’exemples comme ça que je pourrais nommer », dit-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, le Centre universitaire de santé McGill, qui comprend l’Hôpital de Lachine, n’avait pas répondu aux questions de La Presse.