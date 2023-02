Enquête

Soins de santé dans le Nord

La mortalité cachée du Nunavik

Les résidants du Nunavik sont quatre fois plus à risque de subir un trauma que la population du reste du Québec et 40 fois plus à risque d’en mourir. Les patients peinent à obtenir des soins complets rapidement, pour des urgences et des soins courants. Certains meurent à cause des délais. Et peu de données existent sur le sujet.