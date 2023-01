Enquête

Maltraitance d’aînés et d’adultes vulnérables

Un record de plaintes, une réalité sous-estimée

(Québec) Les plaintes et les signalements pour maltraitance envers une personne âgée ou un adulte vulnérable ont bondi de 50 % en un an. Ils ont même triplé en quatre ans. On est pourtant loin d’avoir tout vu : le phénomène est plus répandu encore et les cas sont sous-déclarés malgré les obligations prévues dans une loi.